Niente test tra Uyba e Sab Volley

Futura Volley Uyba 2016 2017

Mercoledì 13 settembre, le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio hanno svolto un allenamento congiunto con il team Saugella Monza di coach Pedullà. Non una vera e propria partita, ma miniset con partenza dal 18-18 a rotazioni fisse, con conferma di ogni punto su free-ball.

Sui 10 miniset disputati, 3 sono stati conquistati dalle farfalle e 7 da Ortolani e compagne. Coach Mencarelli ha però dovuto far fronte alle tante assenze, Orro (presente solo a bordo campo e in partenza per gli Europei con la nazionale azzurra), Diouf, Wilhite (in arrivo sabato a Malpensa), Bartsch, Chausheva (il 23 a Busto Arsizio), Berti (ferma precauzionalmente) e schierare in campo una formazione giovane.

In campo Dall’Igna in regia, in diagonale con Piani (top scorer), Stufi e Botezat al centro, Gennari e Peruzzo in banda con Spirito in posizione di libero. Nel corso dell’allenamento spazio anche a Negretti e alle under Cicolini, Monza e Badini.

E’ invece stato annullato l’allenamento congiunto con la SAB Legnano inizialmente previsto per il pomeriggio di oggi, venerdì 15.

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza 3-7 (24-26, 25-23, 22-25, 21-25, 25-23, 21-25, 18-25, 22-25, 23-25, 25-22).

Busto Arsizio: Piani 25, Stufi 8, Monza, Spirito (L), Gennari 10, Dall’Igna, Badini 3, Berti ne, Negretti (L2), Botezat 7, Peruzzo 13, Cicolini 11. Allenatore Mencarelli,

Monza: Ortolani 20, Orthmann 23, Arcangeli (L), Civitico 4, Balboni 1, Devetag 13, Candi 14, Begic 26, Bonvicini, Bianchi 4, Rastelli ne. Allenatore Pedullà. Battute errate 13, vincenti 6. Muri: 18.