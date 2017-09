Niente treni in più per Ferno-Lonate

ciclopedonale stazione ferno lonate pozzolo

L’aveva promesso in campagna elettorale, in visita a Ferno per sostenere il centrodestra alle amministrative. E ora suona la sveglia, per l’assessore regionale Sorte, incalzato da più di una forza politica sulle promesse fatte lo scorso anno.

«L’assessore Sorte deve metterci la faccia, non può assentarsi durante la discussione di un tema così importante come il mancato potenziamento dei servizi ferroviari e le ripercussioni sui pendolari lombardi. L’ennesima promessa elettorale non mantenuta» dice il consigliere del PD Alessandro Alfieri, dopo la discussione in aula consiliare della mozione sulla mancata attivazione, a partire dal 10 settembre, di molti dei servizi ferroviari stabiliti durante i tavoli territoriali dello scorso maggio.

La questione in provincia di Varese riguarda in particolare il potenziamento dei treni sulla linea per Malpensa. Il centrodestra in Regione (anche nel corso della campagna elettorale delle amministrative 2016) si era impegnato a garantire la fermata di Ferno-Lonate-Pozzolo su tutti i treni, mentre oggi è garantita ogni ora e non ogni 30 minuti come promesso.[le foto id=542112] Alessandro Afieri, consigliere Pd

Si diceva che la critica a Sorte non è arrivata solo dal Pd, La mozione non è passata per un soffio, 27 sono stati i favorevoli e 27 i contrari: impegnava la Giunta a spiegare i motivi dell’accaduto e soprattutto della mancata informazione ai pendolari, a convocare in via straordinaria i Tavoli dei Quadranti e ad attivare i servizi concordati, dando inoltre mandato alla commissione Trasporti di organizzare un programma di audizioni con l’assessore e tutti i soggetti coinvolti.

«A maggior ragione dopo questa votazione, la Giunta non può più permettersi di sottovalutare un tema tanto cruciale e deve assumersi le proprie responsabilità, attivando immediatamente Trenord per garantire i servizi concordati a maggio con i pendolari» conclude Alfieri.