Noel Gallagher in concerto al Fabrique

noel gallagher

Subito dopo la pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon?, i Noel Gallagher’s High Flying Birds tornano in tour in Italia con un’unica data il prossimo 11 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre per gli iscritti a MyLiveNation, mentre la vendita generale partirà dalle ore 11.00 di giovedì 28 settembre su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’attesissimo seguito dell’album Chasing Yesterday (2015) s’intitola Who Built The Moon? ed è il terzo disco di Noel Gallagher’s High Flying Birds in uscita venerdì 24 novembre 2017 via Sour Mash.

Pur mantenendo le melodie e la scrittura tipica che contraddistingue la band, l’album si coniuga a metà fra il sperimentale e un jukebox in cui le influenze musicali sono senza tempo. Il disco è frutto della collaborazione creativa, durata due anni, con il famoso producer, dj e compositore, David Holmes. Il calendario completo con tutte le date dei concerti dei Noel Gallagher’s High Flying Birds è disponibile su www.noelgallagher.com.

Per tutti gli aggiornamenti riguardo la musica ed il tour dei Noel Gallagher's High Flying Birds, visitare:

