Nonni e bebè: una visita in museo tutta per loro

Il m.a.x. museo celebra i grandi magazzini con una grande esposizione dedicata alla grafica e il design della sua comunicazione

Il m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera) invita nonni e nipoti a una visita guidata pensata tutta per loro e senza limiti di età. Una novità che è un’ulteriore occasione – oltre a “Mamme e bebè” avviata con successo nel 2015 – di confermare la vocazione del museo come luogo aperto, da vivere con gli altri, dove fare esperienze, offrendo occasioni di confronto e di avvicinamento alla grafica e all’arte insieme ai propri cari, per condividere curiosità e scoperta.

La mostra dedicata a “La Rinascente. 100 anni di creatività d’impresa attraverso la grafica” (in corso al m.a.x. museo di Chiasso fino a domenica 24 settembre 2017) racconta un secolo di storia e i mutamenti culturali e di gusto attraverso le vicende di un’impresa all’avanguardia, che ha saputo comunicare in maniera sempre sorprendente.

Ecco che l’esposizione diventa l’occasione per una visita con i nonni che molto probabilmente conserveranno dei ricordi di quei tempi e che ammireranno con i loro nipoti i manifesti in stile liberty disegnati da Marcello Dudovich, ma anche il monogramma “lR” progettato da Max Huber oppure le donne esili e aggraziate di grafiche e illustratici come le svizzere Lora Lamm e Giovanna Graf o l’americana Pegge Hopper, per citare solo alcuni dei nomi dei tantissimi collaboratori e collaboratrici che hanno lavorato alla Rinascente, oggi considerati veri e propri maestri nel campo della grafica, della comunicazione visiva e del design.

“Al museo con i nonni” è quindi la novità che propone il m.a.x. museo al suo pubblico e… senza limiti: sono invitati nipoti e nonni di tutte le età! L’appuntamento è previsto per sabato 9 settembre 2017 alle ore 16.30.

La visita guidata è gratuita e condotta da Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e co-curatrice della mostra. Si concluderà tutti insieme con una merenda. Non occorre iscriversi e si paga solo l’ingresso ridotto (CHF 5.-).

Torna inoltre l’appuntamento con “Mamme e bebè al museo”, in programma per sabato 16 settembre 2017 alle 10.30. La visita è pensata appositamente per rendere accessibili i luoghi culturali anche a famiglie con bebè e bambini piccoli: un invito a entrare al museo con passeggini e carrozzine e, magari, a muovere i primi passi proprio nelle sale espositive.

La visita guidata, a cura della direttrice del m.a.x. museo, è gratuita e si paga solamente il biglietto d’ingresso ridotto (CHF 5.-). Al termine viene offerto un aperitivo analcolico. Non occorre iscriversi. Il primato della più piccolina è andato nelle scorse edizioni a Viola (3 settimane) che ha visitato il m.a.x. museo in carrozzina insieme ai suoi genitori. Nell’ottica di avvicinarsi alla mostra e di sperimentare insieme agli altri, è inoltre proposto un laboratorio didattico dal titolo “Pubblicità creativa” sabato 16 settembre 2017 dalle 15.00 alle 17.00, seguito da una merenda.

Ogni impresa che si presenta sul mercato mette a punto una pubblicità che aiuta i destinatari del messaggio a riconoscerla. I partecipanti al laboratorio – rivolto ai bambini ma anche agli adulti – giocheranno come i grafici a progettare una pubblicità.

Iscrizione obbligatoria (eventi@maxmuseo.ch), CHF/Euro 10.- (bambini), CHF/Euro 15.- (adulti).