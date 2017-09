Note di Scena, al Nuovo tra musica e teatro

cinema teatro nuovo prima

«Se la crisi imperante, come è noto, colpisce pesantemente anche il mondo della cultura, nel nostro territorio la “resistenza attiva” deve riuscire a sostenere nuove idee e iniziative spesso promosse da piccole realtà o da luoghi a forte frequentazione giovanile, luoghi di aggregazione che nei casi migliori sanno essere anche promotori di coraggiosi appuntamenti culturali. Interpretare questi fermenti è compito soprattutto di chi professionalmente fa attività di promozione culturale, e coerentemente rimane sempre attento a progetti innovativi e di ricerca».

E’ il compito che continua proporsi Filmstudio ’90, con la convinzione che per costruire un nuovo pubblico, soprattutto giovanile, sia anche indispensabile dare segnali concreti e in alcuni casi davvero inusuali e coraggiosi. Ad esempio, tutti i giovani fino a 25 anni che sottoscrivono la tessera di Filmstudio ’90, potranno accedere tutti i giorni della settimana e per tutta la stagione sia al Cinema Teatro Nuovo che in tutte le altre iniziative promosse dall’associazione pagando solo 3 euro. Ed è in questa prospettiva che presenta la nuova edizione di “Note di scena”, lanciata cinque anni fa con l’intento di incrociare stimoli diversi, a cominciare dalla musica e dal teatro.

La rassegna, che quest’anno raccoglie proposte mirate e al contempo diversificate, prende il via con un evento speciale in anteprima nazionale di tre giorni (lunedì 18 settembre, ore 16 e ore 21, martedì 19 settembre, ore 18.15 e giovedì 21 settembre, ore 16 e ore 21):

LA MUSICA DEL SILENZIO di Michael Radford, con Antonio Banderas, Luisa Ranieri, Jordi Mollà, Ennio Fantastichini. Presentato al Festival di Berlino, il film è tratto dall’omonima autobiografia di Andrea Bocelli, edita in Italia da De Agostini. Nel cast del progetto internazionale, Antonio Banderas nel ruolo del maestro di musica, Toby Sebastian (Bocelli adulto), Jordi Mollà (il padre), Luisa Ranieri (la madre), Ennio Fantastichini (lo zio), oltre ad un cameo dello stesso tenore. Diretto da Michael Radford (già regista del Postino e del Mercante di Venezia), contiene anche alcuni brani inediti, che Bocelli ha composto da giovanissimo, e mai presentati finora. Ingresso euro 10/rid.8/stud. 6.

Questi gli altri appuntamenti:

giovedì 28 settembre

euro 7/rid.5

VISITORS di Godfrey Reggio, Philip Glass, Jon Kane, USA 2013, 87′

CINEMA E MUSICA

Ricordate il visionario Koyaanisqatsi? Il regista di quell’incredibile film, Godfrey Reggio, ancora insieme a Philip Glass, con Visitors si sofferma sulla relazione ipnotica tra umanità e tecnologia, che, quando viene guidata da stati di emozione forti, produce effetti di massa che sconfinano nel transumano. Presentato dall’eclettico Steven Soderbergh, Visitors offre uno sguardo originale e inedito su uno dei temi più attuali della nostra società: gli effetti della tecnologia sulla nostra vita. Una partitura visiva e sonora senza dialoghi, un’esperienza unica.

giovedì 5 ottobre, ore 16 e 21 euro 12/rid.10/stud. 8

NABUCCO di Giuseppe Verdi

L’OPERA AL CINEMA

Un nuovo allestimento dell’opera registrata all’Opera Royal de Wallonie di Liegi, Direttore Paolo Arrivabeni, regia Mazzonis di Pralafera. Il grande Leo Nucci interpreta il ruolo del titolo accompagnato dal soprano Virginia Tola nei panni di Abigaille. Nabucco è un inno all’indipendenza dei popoli ed esprime la sofferenza che nasce dai sistemi di oppressione.

giovedì 12 ottobre, ore 21 euro 15/rid.13/stud. 8

UNA NOCHE DE LUNA – Storie di tango

DANZA E MUSICA

Regia di Barbara Tomasina, coreografie di Andrea Baccaro Un nuovissimo spettacolo di tango, con le attrici Antonella Tranquilli e Elisa Billi e i ballerini del Gruppo Teatro Tango Somsart, per una serata di teatro, danza e musica eseguita dal vivo con un duo prestigioso, Horacio Burgos e Carlos Buschini Duo (Entreverados). Con il patrocinio del Consolato Argentino di Milano.

giovedì 19 ottobre, ore 21 euro 12/rid.10/stud. 8

BUM HA I PIEDI BRUCIATI di e con Dario Leone, scene e luci di Massimo Guerci.

TEATRO

“Bum ha i piedi bruciati” è uno spettacolo teatrale che narra, dal punto di vista intimo e umano, la vita di Giovanni Falcone e la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia. Lui era una persona allegra, ironica, innamorata della Vita e della Libertà. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi, e patrocinato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone di Palermo. E’ liberamente tratto dal romanzo per bambini “Per questo mi chiamo Giovanni”, di L. Garlando: attraverso un lungo studio di scritti, interventi, articoli di Giovanni Falcone, si approfondiscono diversi aspetti, tecnici e aneddotici, della storia del magistrato e della rivoluzione da lui attuata nel combattere la Mafia.

giovedì 26 ottobre, euro 12/rid.10/stud. 8

CINEMA E MUSICA L’UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA di Dziva Vertov, URSS 19xx, xx’

Uno dei capolavori della cinematografia sovietica, riproposto a cent’anni dalla rivoluzione d’ottobre, trova nuova vita con un’accompagnamento musicale dal vivo studiato appositamente per questo evento speciale. Sul palco, alcuni musicisti della scena varesina, per una serata coinvolgente e difficilmente ripetibile. Il film fu uno dei punti d’arrivo del movimento kinoglaz, nato negli anni Venti e sostenitore della superiorità del documentario sul cinema di finzione: un’opera di avanguardia ancora oggi stupefacente.

giovedì 2 novembre, ore 16 e 21 euro 7/rid.5

LASCIA STARE I SANTI di Gianfranco Pannone, Italia 2016, 75′

CINEMA, STORIA, MUSICA

Un viaggio in Italia lungo un secolo nella devozione religiosa popolare. Santi antichi e più recenti, madonne bianche e nere, processioni devozionali…, sono espressioni di un bisogno di sacro in apparenza molto lontano da noi, ma che così lontano non è. Ancora oggi la fede popolare è un fatto concreto, che trova la massima espressione nel canto, nella musica. E i suoni proposti in questo film da Ambrogio Sparagna ne sono una chiara testimonianza. Il prezioso repertorio dell’Archivio Luce asseconda questo viaggio nel mondo della religione popolare, che Gianfranco Pannone, con sguardo laico, rimescola in un percorso emozionale tra passato e presente, ricco di immagini e voci, da Silone a Pasolini, da Rocco Scotellaro a Mario Soldati, da Dolci a a Gramsci.

lunedì 6 novembre, ore 16 e 21 euro 10/rid.8/stud. 6

CINEMA, DANZA, TEATRO THE PARIS OPERA di Jean -Stephane Bron, Francia/Svizzera 2017, 110′

Un altro evento speciale in prima visione al Cinema Nuovo: il regista Jean-Stéphane Bron racconta la vita dietro le quinte dell’Opera di Parigi seguendo le vicende di una delle sue stagioni più complesse di sempre, mettendo così in scena l’infinita commedia – non priva talvolta di tinte tragiche – delle vicende umane.

giovedì 9 novembre, ore 21 euro 12/rid.10/stud. 8

TEATRO, DANZA, MUSICA, VIDEO

Compagnia Il Camaleonte, da un’idea di Sara Valota

LA FABBRICA DELLA MEMORIA La Fabbrica della Memoria è uno spettacolo nato dalla convinzione che per capire il presente bisogna conoscere il passato e i profondi cambiamenti sociali e del paesaggio urbano, raccontando la Storia in un modo nuovo in grado di coinvolgere sia il pubblico giovanile che il pubblico più maturo. In scena rivive la storia della Sesto operaia, fatta di persone umili ma con una gran voglia di fare e di far bene. I viaggi per il lavoro, la fabbrica, la guerra, la ricostruzione, in uno spettacolo multimediale di grande impatto emotivo, sintesi perfetta di un nuovo modo di intendere lo spettacolo e la memoria storica. In collaborazione con Un posto nel mondo.

giovedì 16 novembre, ore 21 euro 12/rid.10/stud.8

TEATRO

Compagnia Fiori Blu Elettrico, regia di Nicola Tosi LO ZOO DI VETRO di Tennessee Williams

Il dramma è una riflessione sulla società dello spettacolo, che ha relegato gli esseri umani al ruolo di spettatori delle vite altrui. L’opera è del 1944, ma è possibile affermare che sia ancor più attuale oggi di quanto fosse allora. Tom Wingfield, narratore e personaggio, va alla ricerca del senso della propria esistenza fuori da schemi preconfezionati, a costo di rompere i legami familiari. Tom spiega le motivazioni delle sue scelte interpellando direttamente il pubblico e rompendo così così la quarta parete. Laura, sua sorella, è una ragazza malinconica, una statuina di vetro che non comprende la violenza del mondo esterno e si rintana in un suo mondo immaginario…

giovedì 23 novembre, ore 21 euro 12/rid.10/stud. 8

CINEMA… E QUIZ QUIZZONE 2 a cura di Alessandro Monestier

Dopo il successo della prima edizione, ritorna questo originale spettacolo a quiz dedicato al cinema dove gli spettatori potranno partecipare singolarmente o in gruppo rispondendo in sala tramite sms alle domande relative a pezzoni di celebri film della storia del cinema, introdotti da un critico cinematografico. Una serata di beneficenza, divertente e ricca di sorprese!

giovedì 30 novembre, ore 21

LA SFINGE . DIALOGO SU ENRICO FERMI euro 15/rid.12/stud. 10

TEATRO/GOCCE

Compagnia L’Aquila Signorina

Uno spettacolo a tema scientifico. I personaggi sono le persone che il grande fisico italiano Enrico Fermi amò di più: la moglie, Laura Capon, e Franco Rasetti, pilastro della scuola di fisica di Via Panisperna. L’incontro tra Laura Capon e Franco Rasetti immaginato nella drammaturgia ha luogo dopo la morte di Fermi, in margine alla prima Conferenza sull’Atomo di Pace, avvenuta nel 1955 a Ginevra e alla quale Laura Fermi partecipò come storica ufficiale della delegazione americana.

giovedì 14 dicembre, ore 16 e 21 euro 10/rid.8/stud. 6

L’OP ERA AL CINEMA CARMEN di Bizet, regia di Kasper Holten, registrazione dal Bregenzer Fest Spiele

Il capolavoro di Bizet non ha bisogno di presentazioni ma farà di nuovo innamorare chiunque in questa straordinaria messa in scena di CARMEN sul Lago di Costanza grazie al Festival di Bregenz. Uno spettacolo coinvolgente e di grande impatto visivo anche grazie alla scenografia fluttuante disegnata da Es Devlin (Beyoncé, Adele, U2) mentre Kasper Holten ha firmato la regia. Così la stampa: “Un set spettacolare per una Carmen indimenticabile” The Telegraph, “L’opera sul lago di Costanza al Festival di Bregenz è l’evento operistico di fama mondiale” Bachtrack.

Prezzi: vedere i singoli eventi come indicato. Le riduzioni sono riservate ai soci Filmstudio 90, ARCI, Uni 3 Varese, Coop, enti convenzionati, giovani fino 18 anni, over 65