Nuova e più sicura: rinnovata la primaria Pedotti

Tende ignifughe, pavimento della palestra completamente rinnovato con materiali adeguati alle nuove normative, pannelli antincendio al posto dei vecchi elementi in legno dell’atrio.

Sono molti i lavori che il Comune di Luvinate ha realizzato nel corso dell’estate nella primaria Pedotti per renderla ancora più sicura. Un intervento di 40.000 euro che ha previsto anche la fornitura di nuovi arredi per creare un laboratorio artistico: «Crediamo molto nella nostra scuola – afferma il consigliere con delega alle politiche educative, Nicolò Conti – e cerchiamo di fare il possibile per permettere a bambini, insegnanti e personale ATA di lavorare in un ambiente accogliente, funzionale e, soprattutto, sicuro».

L’impegno del Comune non si ferma alla manutenzione dell’edificio. Ogni anno, infatti, tramite il piano del diritto allo studio, l’Amministrazione finanzia una parte dei progetti proposti dalle insegnanti: dal teatro alla musica, dall’educazione ambientale alla collaborazione con la biblioteca, con la creazione di mostre a tema. «In questo siamo davvero fortunati – prosegue Conti – in primo luogo perché abbiamo un corpo docenti dinamico e pieno di idee e proposte; poi perché l’altra parte di questi progetti è finanziata dall’Associazione Genitori, che da anni organizza feste ed eventi dando una grossa mano all’attività didattica e rendendo più bella e viva la vita scolastica. La scuola così diventa luogo di socialità e di creazione di identità, aspetti sempre più importanti al giorno d’oggi».

L’anno che è appena iniziato si preannuncia quindi ancora più ricco dei precedenti per gli oltre cento bambini iscritti, per un totale di cinque classi. Per loro e per venire incontro alle esigenze delle famiglie, l’Amministrazione ha anche pensato a un’offerta di servizi integrativi più ampia, con pre-scuola, assistenza mensa anche nei giorni di non rientro e tre giorni di doposcuola con orario allungato, anche fino alle ore 18.

I servizi sono partiti già dal secondo giorno di scuola.