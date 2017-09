Si inaugura sabato la nuova farmacia alla Baraggia

Foto varie

Dal 2 ottobre anche la frazione Baraggia di Viggiù avrà la sua farmacia.

La nuova Farmacia Sant’Elia di Baraggia di Viggiù (che si trova in via Bottinelli 9) sarà inaugurata sabato 30 settembre, dalle 16 alle 18, con una grande festa aperta a tutti, mentre l’apertura ufficiale sarà da lunedì 2 ottobre.

Si tratta sicuramente di un momento molto atteso dagli abitanti della popolosa frazione, in particolare dagli anziani che spesso non hanno i mezzi per raggiungere comodamente l’abitato di Viggiù.

Tra i servizi offerti dalla nuova farmacia, oltre alla vendita di farmaci e parafarmaci, medicina naturale (omeopatia, fitogemmoterapia, oligoterapia, fiori di Bach), dermocosmesi, prodotti veterinari, noleggio aerosol, bilance pesa neonati, stampelle, misurazione della pressione, misurazione colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, analisi delle urine.

L’apertura ufficiale da lunedì 2 ottobre, da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19