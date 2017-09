Nuova frana a Bondo, danneggiate case

Foto varie

Dopo la frana del 23 agosto sul Pizzo Cengalo, in Val Bregaglia, nuove frane si sono registrate ieri sera e questa mattina in Canton Ticino.

Oggi, primo settembre, una nuova frana è finita sulla strada cantonale del Maloja tra Vicosoprano e Casaccia, indica in una nota del comune di Bregaglia riportata dalla Tv Svizzera.it.