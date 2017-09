Nuove anticipazioni da Duemilalibri: ci sarà anche Leonardo Cecchi

Gallarate

Provate a pronunciare il nome di Leonardo Cecchi ai ragazzi e soprattutto alle ragazzine. E non stupitevi della reazione. Per loro il protagonista di Alex & Co, serie tv targata Disney, è un idolo assoluto. Provate poi a dire ai suoi fan che avranno la possibilità di vederlo, di ascoltarlo e di strappare un selfie con lui, e allora la reazione sarà incontenibile.

E’ facilmente prevedibile il tutto esaurito al Teatro Condominio quando Leonardo farà il suo ingresso come ospite di Duemilalibri, la rassegna gallaratese giunta alla sua diciottesima edizione in programma dal 13 al 22 ottobre. La star televisiva, classe 1998, a Gallarate firmerà le copie del suo libro autobiografico dal titolo “Un respiro lungo e via”.

Ma gli eventi per i lettori più giovani non si esauriscono con questo appuntamento. Infatti, in questa edizione di Duemilalibri è stata riservata ancora più attenzione al coinvolgimento degli studenti dei diversi istituti scolastici cittadini, scelta fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura Isabella Peroni. «Quest’anno più che mai abbiamo voluto riservare ai ragazzi delle nostre scuole, dalle elementari fino alle superiori, una ricca serie di appuntamenti. In molti casi saremo noi ad andare nelle scuole e porteremo autori importanti, di grande spessore». Maurizio De Giovanni, oltre ad inaugurare la kermesse letteraria, incontrerà gli alunni del Falcone. Sempre al Falcone Piercamillo Davigo presenterà il libro dal titolo “Il sistema della corruzione”. Il Prof. Ivano Dionigi sarà ospite dei Licei di Viale dei Tigli con il suo libro “Il presente non basta – La lezione del latino”.

Leggi anche Gallarate - Nicholas Sparks sarà il superospite di Duemilalibri 2017

E’ invece rivolto agli studenti della scuola primaria lo spettacolo teatrale dal titolo “I bambini non vogliono il pizzo” in programma per due date al Teatro del Popolo. Al Teatro delle Arti andrà in scena lo spettacolo “Fahrenheit 451” dedicato agli studenti delle secondarie di secondo grado.

Infine, alle scuole secondarie di primo grado è dedicata al teatro Condominio la proiezione del film pluripremiato “Fuoco Ammare”, tratto dal libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini, che saranno presenti in sala per commentare la pellicola al termine della proiezione.

Si segnalano da ultimo, ma non meno importanti, i laboratori per bambini previsti al Maga.

Prosegue l’Assessore Peroni:«Sono pienamente soddisfatta del risultato del lavoro portato avanti con le nostre scuole. Così come di quello con le associazioni cittadine che, ancora una volta, ci danno il loro fondamentale supporto».

Come l’anno scorso, anche per l’edizione 2017 di Duemilalibri non è previsto un punto vendita libri; viceversa, le librerie coinvolte nella manifestazione confermano che ci sarà la possibilità di acquistare i libri degli autori in calendario, in concomitanza delle singole presentazioni, fruendo di uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Tutti i volumi selezionati per la rassegna saranno disponibili per la consultazione nell’atrio di Palazzo Borghi.

Il programma definitivo con l’elenco completo degli ospiti sarà presentato settimana prossima nel corso di una conferenza stampa.