Nuovi reati e guida pericolosa, polizia locale a convegno

Polizia locale

Si parlerà dell’omissione di soccorso in caso di incidente stradale, di guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ma anche della “Nuova frontiera dei reati: stalking, minori, violenze di genere e cyberbullismo.

L’occasione è il convegno organizzato nel comune di Cugliate Fabiasco dal comando della polizia locale, nel quale interverranno anche due esperti della materia: Ambrogio Moccia, magistrato e consigliere di Cassazione e Paolo Costa, responsabile del settore pronto intervento e sicurezza urbana del comando di Piacenza e docente della Scuola interregionale di Modena.

L’appuntamento è per venerdì 8 settembre presso la palestra della scuola primaria Edmondo De Amicis alle 8.30: dopo il saluto del sindaco Angelo Filippini e l’introduzione del comandante Giuseppe Cattoretti verranno trattati i temi oggetto della giornata, che vale come formazione professionale gratuita per gli operatori del settore.