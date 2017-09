Saronno, nuovo senso unico a ridosso della zona a traffico limitato

Ha le ore contate l’incrocio pericoloso tra via Vincenzo Monti e via Ramazzotti: l’Amministrazione comunale ha deciso, per cercare di ridurre gli incidenti, di “girare” il senso di circolazione dell’arteria. A presentare il provvedimento, già ipotizzato un anno fa quando è stato per la prima volta ideato il piano per togliere il limite ridotto in tutta la città, l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Dario Lonardoni.

“L’obiettivo principale è quello di rendere più sicura via Ramazzotti cambiando il senso di circolazione, ossia mettendo l’ingresso in via Monti da via Padre Reina, si elimina uno degli incroci più pericolosi della città che si trova a poca distanza dalla zona a traffico limitato e tra due istituti scolastici”.

Il provvedimento, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni ovviamente garantendo la dovuta informazione ai residenti e soprattutto un periodo di test per verificare l’efficacia della modifica viabilistica sul fronte della sicurezza. Non a caso la nuova viabilità di via Ramazzotti è parte di un pacchetto di provvedimenti per ridurre i rischi nei punti più critici del territorio comunale di Saronno che prevede tra l’altro anche la realizzazione di un nuovo tracciato per la rotonda tra via Don Bellavita e via Don Volpi.