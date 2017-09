Nuvole e pioggia nel weekend, ombrelli aperti

Temporale sul Lago Maggiore

Tornano nuvole e pioggia sulla provincia di Varese.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 9 settembre sarà una giornata grigia con cielo coperto. Ultime schiarite al mattino sulla bassa padana. Piogge dapprima deboli sulle Prealpi, dal pomeriggio in estensione a tutta la Lombardia anche a carattere di temporale, con precipitazioni localmente intense lungo i rilievi che proseguiranno in serata e nella notte. Neve sulle Alpi oltre i 2300m.

Domenica 10 settembre al mattino sarà ancora nuvoloso con piogge e temporali in graduale spostamento verso Est nel pomeriggio con apertura di schiarite via via più ampie in serata. Sulle Alpi zero termico temporaneamente in calo a 2600m.