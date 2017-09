Obbligo di bollire l’acqua per uso alimentare

L’acqua non è conforme batteriologicamente. Dopo il verdetto del laboratorio analisi ambientali, il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, ha emesso immediatamente un’ordinanza che impone la bollitura dell’acqua usata a scopo alimentare. Sono svariate le zone del paese interessate dal provvedimento: il centro di Angera, compreso il nucleo storico, la via per Ranco e le località attigue (Fornetto, Viganne) e la località Bettola. I tecnici sono già intervenuti sui pozzi incriminati. L’ordinanza rimarrà in vigore fino a quando gli esiti delle prossime analisi non saranno negativi .