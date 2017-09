Officine Creative: con B-Art un week end tra arte e artigianato

Una ex fabbrica con oltre cento anni di storia, oltre cinquanta artigiani e artisti, due giorni per scoprire il dietro le quinte della migliore produzione locale. Vendita diretta, mostre, spettacoli, laboratori e visita agli atelier

La grande ciminiera che campeggia su Officine Creative di Barasso è l’emblema del grande evento dal titolo B-Art Barasso che si svolgerà a cavallo tra settembre e ottobre proprio negli spazi che furono sede di una delle più importanti aziende di produzione di pipe.

Una ex fabbrica con oltre cento anni di storia oltre cinquanta artigiani e artisti, due giorni per scoprire il dietro le quinte della migliore produzione locale. Vendita diretta, mostre, spettacoli, laboratori e visita agli atelier. Si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre B-Art un evento dedicato all’Arte e all’Artigianato Artistico di Alta Qualità presso le Officine Creative di Barasso.

I grandi ambienti dell’insediamento industriale della “Fratelli Rossi”, che fu la più grande fabbrica di Pipe del mondo, oggi sono luogo di assoluto fascino grazie alle architetture di archeologia industriale e alle attività artistiche e artigiane che vi operano. La rassegna sarà un viaggio ideale tra gli atelier presenti a Officine Creative e alcune delle attività più originali e di qualità della provincia di Varese, che temporaneamente occuperanno gli spazi con l’eccellenza della loro produzione artistica, permettendo al visitatore di ammirare e acquistare i lavori proposti.

Gli artisti e gli artigiani che hanno sede in Officine Creative accoglieranno i visitatori nei propri atelier e artist warehouse, per mostrare da vicino la produzione e i luoghi di lavoro, con allestimenti anche progettati ad hoc per l’evento.

Una sezione particolare è dedicata alla produzione più caratteristica del territorio: la realizzazione delle pipe. Le aziende più importanti del territorio saranno presenti con i loro migliori pezzi ed esempi di lavorazione. Una esposizione storica realizzata in collaborazione con le aziende permetterà di conoscere e approfondire la nascita, lo sviluppo e i “tempi d’oro” di questa particolare produzione artigianale, fiore all’occhiello per molti anni dell’economia varesina.

La manifestazione avrà anche un ricco programma di eventi che animeranno i due giorni con laboratori d’arte negli atelier, musica, cibo e performance.

La rassegna è promossa e fortemente voluta dal Comune di Barasso, è realizzata dalla Proloco di Barasso in collaborazione con il Comune di Luvinate e il Parco Campo dei Fiori di Varese.

B-ART BARASSO

RASSEGNA DI ARTE E ARTIGIANATO DI ALTA QUALITÁ NEGLI SPAZI E TRA GLI ATELIER DI OFFICINE CREATIVE

Sabato 30 settembre ore 15-200

Domenica 1 ottobre ore 10-20

via F. Rossi 39/41 21020, Barsso (Va)

Info T 0332 743386

www.facebook.com/BArtBarasso/