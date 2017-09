Okstoberstì, due fine settimana in stile bavarese

Oktoberstì 2015

In un tripudio di birra e cibi bavaresi venerdì 29 settembre aprirà la tredicesima edizione della festa della birra di Cittiglio Oktoberstì, organizzata dalla locale Pro Loco sotto la guida del presidente Giuliano Besana.

Come per le scorse edizioni anche questa si svolgerà in 4 serate, 29 – 30 settembre e 6 – 7 ottobre. L’Oktoberstì che da tempo attira visitatori anche dalle province limitrofe di Milano Novara Verbania e Como, è un tributo alla ben più nota Oktoberfest di Monaco di Baviera e da essa ha ereditato oltre la cucina e la birra anche lo spirito allegro e festaiolo tipico della tradizione bavarese. A proposito di cucina si potranno gustare i tradizionali wurstel bavaresi, stinco di maiale, canederli, Spätzli e, novità di quest’anno, un ottimo gulash accompagnato da squisite patate.

Il tutto verrà bagnato da fiumi della “mitica” birra di Monaco Hacker Pschorr edizione Oktoberfest 2017.

Per la musica si alterneranno sul palco della manifestazione DJ Max & Stè che apriranno le serate di venerdì 29 settembre e venerdì 6 ottobre, invece sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre si alterneranno sul palco in prima serata i Free Unplugged e i Gamba de Legn.

Tutte e quattro le serate termineranno con lo spettacolo musicale dell’ormai più che collaudato gruppo dei Mc Chicken Show che accompagnano la festa sin dalla prima edizione del 2005. La manifestazione si svolgerà sotto un ampio tendone riscaldato, presso il parco della stazione di Cittiglio, indipendentemente dalle condizioni meteo.

Appuntamento da venerdì 29, dalle ore 19 per l’apertura della prima botte di birra e per alzare i boccali al cielo urlando il tipico augurio di salute bavarese “prost”.