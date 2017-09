Omicidio di Legnano, c’è un fermo

incidenti varie

C’è un fermo per l’omicidio di Legnano. Lo rendono noto le forze dell’ordine, che hanno convocato una conferenza stampa alle ore 13 odierne in via della Moscova 21 a Milano, alla presenza del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana, e del Sostituto Procuratore Nicola Rossato: verranno divulgati dettagli sull’omicidio consumato ieri (27 settembre), in relazione al quale è stato appunto operato un fermo di indiziato di delitto

La vittima, Gennaro Tirino, 38 anni, era originario di Napoli, quartiere Scampia, e si era trasferito a Castellanza da poco tempo.

La sua fedina penale non è di quelle limpide, anzi. A suo carico c’è infatti una condanna per stupro ai danni di due ragazzine minorenni di 13 e 17 anni, sorelle. Cinque anni la pena, ma non è finita qui.

Il nome di Tirino compare anche nell’inchiesta “Bad Boys” che portò in carcere i vertici della Locale di ’ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, cosca attiva nel traffico di droga e nelle estorsioni.

Vendetta o omicidio legato agli ambienti della malavita organizzata dedita al traffico di sostanze stupefacenti sono le piste battute da inquirenti e investigatori: un uomo è stato fermato come indiziato di delitto. Potrebbe essere lui ad aver esploso i colpi di pistola a bruciapelo in pieno giorno e in mezzo alla strada. Alle 13 ne sapremo di più.