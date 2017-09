Omicidio Molteni: altri cinque arresti, ma per riciclaggio

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito ieri a cinque arresti (tre in carcere e due ai domiciliari) disposti dal Gip nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, che si è sviluppata nell’ambito di indagini legate all’omicidio dell’architetto Alfio Molteni.

Gli arresti sono connessi al riciclaggio di somme di denaro provenienti da una evasione tributaria attribuibile ad una cliente di Alberto Brivio, il commercialista a processo con l’amante Daniela Rho (ex moglie di Molteni) per l’omicidio dell’architetto, ucciso a Como nell’ottobre del 2015, secondo l’accusa proprio su mandato della coppia.

Brivio, già in carcere per il delitto, è stato arrestato anche per il reato di emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti.

L’indagine ha permesso di accertare la presenza sul territorio nazionale di una associazione per delinquere di natura transnazionale, in quanto operante anche in Austria, Lussemburgo, Malta, Regno Unito nell’ambito di una società cui appartengono cinque dei sei indagati destinatari dei provvedimenti coercitivi (tra i quali un cittadino austriaco), finalizzata a commettere delitti di abusivismo finanziario e riciclaggio.