Open day alla Balance Academy

Dalle ore 9.30 del mattino fino alle ore 19.00 di domenica 17 settembre, la mansarda della Casa Paolo VI nel centro di Cardano al Campo, in via Mameli 1, riprenderà vita dopo la pausa estiva con la riapertura di Balance Academy, la scuola di danza che ha sede proprio nella vecchia Villa Usuelli.

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di provare le lezioni, conoscere gli insegnanti e concordare con la direzione il percorso personalizzato che più si avvicina alle esigenze di ognuno.

Balance Academy è nata nel mese di giugno 2016 per volontà della direttrice artistica Valentina Perota, coinvolgendo il comune di Cardano al Campo ed in particolare l’assessore Andrea Franzioni. Grazie a questa collaborazione stretta, Balance Academy può offrire la possibilità alle famiglie di avvicinarsi al mondo della danza e dell’arte, garantendo prezzi accessibili a tutti.

Balance Academy vanta uno staff di rilievo, insegnanti diplomati e preparati, che continuano ancora oggi la formazione personale in modo da poter offrire agli allievi sempre maggiori conoscenze ed esperienze.

I corsi partono dai 3 anni di età con la danza creativa, passano poi per l’avviamento alla danza fino ai 7 anni e poi si aprono alla rosa di tutte le discipline come la danza classica, moderna, contemporanea, l’hip hop, l’acrobatica ed il teatro.

Le mamme ed i papà possono invece rilassarsi ed allungarsi con i corsi di pilates e postural stretch o anche meditare con il corso di yoga.

L’Open Day è ad ingresso libero e gratuito, tuttavia è necessaria la prenotazione in modo da garantire il posto per la lezione.

È possibile assicurarsi un posto per l’Open Day semplicemente compilando il modulo presente sul sito balanceacademy.it nella sezione “Open Day 2017” della pagina principale.

Tutti i corsi inizieranno a partire da lunedì 18 settembre.