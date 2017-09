Open Day alla scuola civica di musica Pellegrini

Tempo libero generica

Sabato 16 settembre, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Besozzo, la Scuola Civica di musica ‘I. Pellegrini’ con sede ad Olginasio in via Bellorini n.5, inaugurerà il nuovo anno scolastico con un Open Day ricchissimo di iniziative.

L’apertura, prevista per le ore 16,30, darà la possibilità, a chiunque vorrà partecipare, di accedere nelle aule della scuola potendo ascoltare e provare gli strumenti musicali insieme ad insegnanti ed allievi. Sarà possibile partecipare ad una lezione di canto moderno oppure suonare il clarinetto, il flauto, l’oboe, il saxofono, il fagotto, il violino, il violoncello, la chitarra classica e elettrica, il pianoforte, l’arpa e la batteria.

Sono invitate persone di ogni età. Per i più piccoli (5-8 anni) sarà allestito un laboratorio musicale condotto dal M° Chiara Marzoli. Alle 17.30 alcuni allievi della scuola suoneranno per i presenti. Seguirà un rinfresco offerto da una rinomata pasticceria di Besozzo.

Info: segreteria tel. 0332/771483 sito https://www.musicapervarese.it/besozzo/