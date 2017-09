Open day RiRi: a Mendrisio si celebra l’orgoglio della Zip

Orgogliosa portabandiera dell’eccellenza del mendrisiotto, la divisione zip di Riri Group ha accolto giovedì 7 settembre all’interno del suo stabilimento dipendenti, parenti, amici, partner e autorità istituzionali per l’Open Day Riri 2017.

Dalle 17 alle 19 i macchinari, gli impianti e i componenti che permettono a Riri di realizzare i preziosi componenti per l’abbigliamento e la pelletteria, di cui RiRi è rappresentante di altissima gamma da da oltre 8 decenni (l’azienda ha compiuto 80 anni l’anno scorso) non hanno avuto più segreti per i famigliari, i lavoratori, e in generale gli ospiti di questa giornata di festa per l’azienda di Mendrisio.

«L’Open Day è un evento profondamente sentito, in azienda e anche al di fuori – ha commentato Nantas Montonati, Group Sales & Marketing Director Riri – Si tratta di un momento di reale condivisione che coinvolge direttamente i nostri dipendenti e il territorio in cui operiamo, a riprova di quell’autentica sinergia di valori e obiettivi che ci unisce e che alimenta la tenace passione che ognuno di noi mette ogni giorno a disposizione della creazione dell’eccellenza»

Obiettivo della giornata era quello di raccontare la storia di come tutti gli elementi della produzione vengano uniti – grazie alla meccanica e alla tecnologia, ma anche grazie alla mano dell’uomo, che danno all’azienda da quasi 15milioni di pezzi all’anno un tocco artigianale – per creare prodotti unici, sinonimo di qualità e tradizione.

Una “gita in ditta” per centinaia di appassionati e amici del marchio che si è conclusa con una mostra sorprendente, quella dell’atelier svizzero Amorphose: una mostra di “pezzi unici” dell’abbigliamento realizzati dal marchio svizzero fondato nel 2007 da Giancarlo Bello, realizzate con zip Riri. Dal copricapo alla collana, dall’ampio collo alla pochette, i pezzi in mostra avevano come unica protagonista la zip.

La sede di Mendrisio della RiRi conta 350 lavoratori dei 700 dell’intero gruppo, che comprende anche le sedi di Tirano e Padova. La produzione totale è di quasi 15 milioni di pezzi all’anno. Tra i suoi clienti ci sono i più importanti nomi della pelletteria e dell’abbigliamento mondiali: Vuitton, Hermes Prada e molti altri.