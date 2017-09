Openjobmetis, ecco i biglietti per l’amichevole con Lugano

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

Dopo il terzo posto al Trofeo Lombardia di Desio (netta sconfitta contro Brescia, netta vittoria su Cantù), la Openjobmetis prepara i prossimi impegni di precampionato. Mercoledì 13 alle ore 20 (ingresso 2 euro) i biancorossi giocheranno il “Memorial Di Bella” al PalaTreves di Pavia contro la quotata Fiat Torino mentre mercoledì 20 la squadra di Caja si mostrerà davanti ai propri tifosi affrontando i Lugano Tigers.

A tal proposito la società di piazza Montegrappa ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la gara che prenderà il via alle ore 20,30, al PalA2a.

I tagliandi saranno disponibili online dalle 15,30 di lunedì18 alla mezzanotte tra martedì e mercoledì mentre le prevendite al botteghino di Masnago sono previste lunedì 18 e martedì 19 dalle ore 16 alle 19. Prima del match invece, le casse saranno aperte dalle 19,30.

In questa occasione gli abbonati hanno il diritto di prelazione per il proprio posto a sedere all’interno del PalA2a, ma questo va esercitato entro martedì sera (QUI il link per gli abbonati – QUI il link per i non abbonati).

Il prezzo dei tagliandi in questa circostanza non prevede riduzioni: il parterre costerà 25 euro, la tribuna (gold e silver) costerà 10 euro mentre in curva e galleria si entrerà con 5 euro.