Openjobmetis in clima campionato; via alla prevendita dei biglietti

Memorial Di Bella, la Openjobmetis batte Torino

Il countdown è lanciato: domenica 1 ottobre, alle 20,45, gli arbitri lanceranno verso l’alto la prima palla a due ufficiale della stagione della Openjobmetis, attesa da un esordio da fare tremare i polsi. Come noto la squadra di Caja affronterà subito, in casa, i campioni d’Italia dell’Umana Venezia e sette giorni dopo saranno attesi dall’EA7 Milano, favorita numero uno, al Forum di Assago.

PREVENDITE AL VIA

Con 2.668 tifosi già certi di assistere al match – quelli che hanno deciso di abbonarsi nelle tre “finestre” in cui si è articolata la campagna tesseramenti – prendono il via del prevendite per la sfida alla Reyer tricolore che, tra le altre cose, ha sotto contratto ben tre ex biancorossi: De Nicolao, Cerella e Dominique Johnson.

I biglietti sono a disposizione dalle 15 di oggi – martedì 26 – sia online (QUI – con la possibilità di stampare a casa il tagliando) sia nei tre punti vendita ufficiali: il Pallacanestro Varese Store del palazzetto (mercoledì-venerdì dalle 16 alle 20), il Triple di via Manin e l’agenzia Giuliani e Laudi di via Marconi. Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 23.59 di sabato; domenica invece botteghini aperti dalle 19,15.

AGENDA BIANCOROSSA

La settimana che porta all’esordio in campionato non prevede particolari appuntamenti per la truppa di coach Attilio Caja, anzi, è la prima che adotta quello che sarà il programma di massima per tutta la stagione visto che quest’anno non ci sarà la coppa nel mezzo della settimana.

Lo staff tecnico ha quindi previsto quattro allenamenti pomeridiani al PalA2a, da martedì al venerdì, con inizio tra le 17 e le 17,30. Due mattine, martedì e giovedì, i giocatori saranno impegnati tra una seduta di pesi al Campus e una di tiro sul parquet del palazzetto, mentre l’allenamento del sabato è fissato in tarda mattinata (generalmente si inizia tra le 11 e le 11,30). Tutte queste sedute sono a porte aperte, quindi il pubblico può assistere al lavoro di Hollis e compagni rispettando la consegna del silenzio sugli spalti.

La rifinitura prima della partita, quando si gioca in casa, è previsto alla domenica: questa settimana sarà a mezzogiorno del 1° ottobre.

«Nella settimana che precede la prima di campionato abbiamo scelto di non avere distrazioni e impegni al di fuori del parquet – spiega il team manager Max Ferraiuolo – Arriviamo da un periodo fitto di amichevoli nel quale i giocatori hanno anche preso parte a iniziative legate a società e sponsor. In questi giorni però, penseremo solo alla gara con Venezia, senza appuntamenti esterni al basket».

Nel frattempo – incrociando le dita – non si segnalano particolari problematiche dal punto di vista fisico. Qualche giocatore sta recuperando da piccoli acciacchi e affaticamenti ed è affidato alle cure di Davide Zonca, il fisioterapista che seguirà quotidianamente la prima squadra.