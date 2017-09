Openjobmetis, missione Trofeo Lombardia

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Stan Okoye non è una novità da queste parti. Due anni dopo il suo arrivo sotto le Prealpi, l’ala nigeriana è tornata a vestire la maglia della Openjobmetis. Cresciuto in esperienza e responsabilità, per affrontare una stagione da titolare dopo aver fatto bene in A2. «Quando ho saputo che coach Caja mi voleva qui a Varese non ho esitato a rispondere “sì”: conosco la città, i tifosi, l’ambiente, ho accettato subito. Tra l’altro a Trapani ho lavorato anche con Matteo Jemoli (vice di Caja ndr) che mi ha aiutato molto a migliorare dal punto di vista tecnico. Nei miei due anni di A2 ho lavorato per migliorare il mio tiro da fuori ma anche sul riconoscere le varie situazioni offensive diverse, agli spazi concessi dalla difesa».

Nello scacchiere biancorosso, Okoye sarà l’ala forte anche se lui preferirebbe un’altra collocazione: «In realtà io penso di trovarmi meglio in posizione numero 3 (ala piccola ndr) dove posso sfruttare le mie doti atletiche in penetrazione ma anche con il tiro da lontano. In difesa posso cambiare anche sul “4” e qualche volta sul pivot».

QUATTRO PRETENDENTI PER IL “LOMBARDIA”

Veniamo quindi al campo. La Openjobmetis ha disputato fino a questo momento tre amichevoli e le ha vinte tutte, anche se due delle avversarie (Sam Massagno e Derthona) sono di livello inferiore rispetto alle squadre della Serie A italiana. Ecco perché il “Trofeo Lombardia” di Desio rappresenta uno scoglio di difficoltà più elevata: si giocheranno due partite in due giorni e, comunque vada, si tratterà di scontri diretti con team della massima categoria. Il PalaDesio potrebbe essere il palcoscenico d’esordio per Cameron Wells, finora fermato da un piccolo problema fisico; in campo dovrebbe esserci anche Damian Hollis, rimasto a riposo a Castelletto Ticino.

Varese scenderà in campo nella prima semifinale, alle ore 19 di sabato 9 settembre mentre alle ore 21 giocheranno Cremona e Cantù. Contro i biancorossi ci sarà la Germani Brescia che dopo un buon anno da neopromossa appare rafforzata per la nuova stagione (tra i nuovi c’è Brian Sacchetti, tra i confermati Marcus Landry). Nella Leonessa è in forse Moss per un problema fisico mentre proprio Landry ha già fatto fuoco e fiamme segnando 31 punti nell’amichevole contro Orzinuovi.

La formula del “Lombardia” prevede una finale per il terzo posto alle ore 15 di domenica mentre la finalissima è in programma alle 20. Nel mezzo la finale del torneo di A2 (con Orzinuovi, Treviglio, Piacenza e Legnano) e una dimostrazione di Baskin.

LO SPECIALE – Tutto il precampionato della Openjobmetis