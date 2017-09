Riaprono le porte della business school di Openjobmetis

rosario rasizza

Milano, Novara, Vigevano (PV), Varese e Busto Arsizio (VA): sono destinati a lavorare per le filiali di Openjobmetis attive in queste città i futuri talenti commerciali chiamati a sviluppare il business dell’unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana.

I requisiti per accedere alla business school, un format ormai consolidato e che in 15 edizioni ha rappresentato per oltre 50 colleghi la formula di ingresso in organico, sono: diploma o laurea, buone attitudini relazionali, forte motivazione e propensione a lavorare per obiettivi.

L’opportunità è dunque quella di intraprendere una carriera in un settore, quale quello delle risorse umane, oggi in forte crescita. La formazione, gratuita per i corsisti che saranno selezionati, si terrà nella città di Milano e si snoderà attraverso due iniziali sessioni di assessment che avranno inizio il prossimo 6 ottobre. Sono poi previste 2 settimane di formazione, intervallate da una settimana di pausa, durante le quali i corsisti potranno apprendere ogni conoscenza necessaria per iniziare a operare con successo in un’agenzia per il lavoro.

Durante il corso, della durata di 10 giornate full-time, saranno trattate sia le tematiche specifiche del settore, sia le competenze comunicative e manageriali necessarie per il ruolo offerto. Date della formazione: prima settimana dal 16 al 20 ottobre compresi; seconda settimana dal 23 ottobre al 3 novembre (con esclusione delle lezioni per il giorno 1/11). Orario delle lezioni: 9:30 – 17:00 (il venerdì le lezioni terminano alle ore 16:00).

«La business school ha portato nella nostra squadra numerosi e validi professionisti. Per questo motivo siamo entusiasti di poter annunciare la riapertura di queste nostre nuove classi. Il progetto è pensato per i giovani e offre loro un’opportunità concreta per mettere alla prova le proprie capacità» spiega Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis.

Al termine, verrà consegnato ai partecipanti l’attestato di frequenza. Per candidarsi è possibile inviare il proprio cv entro il 27 settembre all’indirizzo mipirelli@openjob.it (citando rif. bs2017).