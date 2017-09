Opera Rock Cafè, riprendono i live

Tempo libero generica

Dopo la pausa estiva, riprendono i live all’Opera Rock Café, il music club aperto nel 2016 a Jerago con Orago (Varese) da Claudio Conversi, che negli anni Ottanta diresse, a Milano, locali storici quali l’Odissea 2001 e il Rolling Stone. Nei mesi scorsi, sul palco dell’Opera Rock Café si sono alternati gruppi emergenti e band professioniste, musicisti di talento e giovani promesse, proponendo musica di tutti i generi (dal blues al funk, dal pop allo ska, dal reggae al punk), con un’attenzione particolare al rock, declinato in tutte le sue varianti. Ecco che cosa accadrà nelle prossime settimane nel music club di via Varesina 58, dove, in attesa dei concerti, dalle ore 20 in poi sarà possibile cenare.

I CONCERTI DI SETTEMBRE (inizio live ore 23; ingresso libero)

Sabato 16 settembre – New Jersey (Bon Jovi tribute band)

Attivi dal 2007 con esibizioni in tutta Europa, i New Jersey si sono distinti e affermati come la più fedele Bon Jovi tribute band a livello internazionale. Oltre un centinaio le canzoni presenti nel loro repertorio, incluse tutte le hit e alcune rarità del gruppo statunitense. Questa formazione – composta da Davide Barbieri (nei panni di Jon Bon Jovi), Matteo Gattei (Richie Sambora), Alessio Gattei (Tico Torres), Andrea Augelli (David Bryan) e Lucio Giorno (Hugh McDonald) – garantisce un sound fedele al 100% a quello di Bon Jovi, grazie anche all’uso degli strumenti originali, compresa la leggendaria chitarra doppio manico di “Wanted Dead Or Alive”. Anche nel look i New Jersey si ispirano ai Bon Jovi.

Giovedì 21 e 28 settembre – Musica latino-americana

Serata di ballo con DJ set, insegnanti e animatori della scuola di danza e fitness Angel & Devil Academy.

Venerdì 22 settembre – Da zero a Liga

La band è composta da cinque elementi, accomunati da una grande passione per il rocker di Correggio, e propone un tributo il più possibile fedele (dalla scelta della scaletta agli arrangiamenti, dal look alla strumentazione) alla musica e all’universo di Ligabue. L’incredibile somiglianza fisica e vocale del frontman Luca con il cantante emiliano fa il resto…

Sabato 23 settembre – Negrita tribute band

Rock’n’roll rigorosamente tricolore per questa formazione che omaggia i Negrita, la band aretina alla quale chiunque suoni rock italiano deve qualcosa. La Negrita tribute band è composta dal chitarrista Stratosandro, colonna portante del gruppo, nel quale si fonde alla perfezione la base ritmica composta da Checco (percussioni) con Osso (basso) e Lura (batteria). Muni (voce, chitarra acustica e armonica) assomiglia in modo sorprendente a Pau, il leader dei Negrita.

Venerdì 29 settembre – X-Plicit

Hard rock nudo e puro: è quello garantito dagli X-Plicit, gruppo nato dalla voglia di quattro amici di vecchia data (musicisti ben rodati della provincia di Varese) di formare una band nella quale riunirsi per creare la propria musica e suonare quella degli artisti che li hanno fatti sognare da adolescenti. Gli X-Plicit sono Simone Zuccarini (voce), Andrea Lanza (chitarra e voce), Santino Talarico (basso, chitarra e voce), Giorgio “Ul Giurgìn” Annoni (batteria e voce).

Sabato 30 settembre – LiVa

Vasco e Liga per una sera sullo stesso palco: nessun tributo e nessuna imitazione, ma una perfetta esecuzione dei brani più belli di Ligabue e del Blasco. La formazione è composta da sei musicisti ed è nata a fine 2008 da un’idea del frontman Luca Pedretti, che ha coinvolto gli amici d’infanzia Roberto Cantella e Luca Gommaraschi. La band milanese trascina come poche altre il pubblico in un vortice di adrenalina ed energia.

OPERA ROCK CAFÉ, via Varesina 58, Jerago con Orago (Va), uscita Cavaria dall’autostrada A8; cell. 347-3128604; mail: operarockvarese@gmail.com; FB: www.facebook.com/operarock1

Ingresso libero, consumazione obbligatoria; parcheggio gratuito e sorvegliato.