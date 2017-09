Operai al lavoro per riscoprire i sentieri del paese

Un progetto per la pulizia e la riscoperta dei sentieri. Iniziato lo scorso anno, è uno degli obiettivi che si è prefissata l’amministrazione comunale, «rappresentano il nostro capitale naturale che dobbiamo riscoprire, mantenere e valorizzare» - spiega Gianluca Coghetto, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici -, «Il nostro territorio è ricchissimo di una rete di sentieri e strade pubbliche sterrate, oggi abbandonate o invase da vegetazione; ripulite possono rappresentare una vera risorsa».

Lo scorso anno, grazie all’aiuto del gruppo Giovani per Besozzo, è stata riaperta quella che viene chiamata “la vecchia strada per Besozzo”, ovvero il tratto che da Turro porta in centro paese passando per Castelletto e superando il vecchio passaggio a livello, ormai chiuso da anni e arrivando in via Volta.

In queste settimane invece, una squadra di operai operai comunali, guidata da Giovanni Petullo dell’ufficio Tecnico ha riaperto, altre strade consorziali, quella detta “Dei Dureè”, che da Bogno (via Masserano) porta fino a Castelletto, quella detta “Delle Vigne”, la consorziale dei “Prodocchi” che raggiunge la consorziale detta “Sotto la Brusa” che arriva alla Cascina Pedroni.

«Stiamo pensando di coinvolgere anche realtà locali, come la sezione del C.A.I o altre associazioni per promuovere i sentieri e permettere, in tal modo, sinergie importanti a favore del nostro territorio» – continua il Sindaco Riccardo Del Torchio – «Uno dei nostri obiettivi è quello di riscoprire una rete di sentieri e di strade consorziali presenti sul nostro territorio e non dobbiamo fare altro che renderli accessibili. Si potrebbe pensare di costruire una rete di sentieri che percorre tutto il nostro territorio, arrivando al Lago (la Bozza) e spingendosi fino alla ciclabile del lago di Varese».

Una bella iniziativa che la cittadinanza ha dimostrato di apprezzare. I gruppi di cammino, ad esempio, hanno un grande numero di partecipanti che fanno sport proprio tra i sentieri del paese.