Operai e mezzi in Municipio: rimesso a nuovo il tetto dopo l\'incendio

L’atrio del Comune è diventato un cantiere per l’avvio dei lavori di rifacimento del tetto del palazzo comunale danneggiato dall’incendio che alle prime ore del mattino dello scorso 13 settembre ha carbonizzato sei auto di proprietà comunale.

Secondo quanto ricostruito nella prima fase delle indagini tre persone armate di martelletto hanno sfondato i finestrini delle 6 vetture, usate dai Servizi sociali e parcheggiate sul tetto del palazzo comunale, hanno sparso della benzina e con un innesco hanno appiccato il fuoco.

Malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono riuscite a raggiungere e divorare parte dei pannelli di plexyglass che coprivano la cupola del palazzo. Ieri sono iniziati i lavori per il ripristino che prevedono la sostituzione di 32 volte. Salvo imprevisti e problemi legati al maltempo l’intervento, almeno in questa prima fase, dovrebbe concludersi in due settimane. Terminata la copertura toccherà alla pavimentazione interna del primo piano e soprattutto allo strato isolante del tetto che è stato lambito dall’incendio. Al momento è ancora solo una stima ma ripristinare il tetto costerà all’Amministrazione sugli 80 mila euro.