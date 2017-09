Operaio incastrato in un macchinario, lo liberano i vigili del fuoco

Foto varie

Stava lavorando ed è rimasto incastrato con un arto all’interno di un macchinario. È successo ad un operaio di 48 anni martedì 26 settembre poco dopo le 13, quando è scattata la richiesta d’aiuto ai centralini di soccorso.

L’incidente si è verificato nel comune di Gallarate in via Fratelli Bronzetti. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate.

Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo, durante una lavorazione su di un macchinario industriale, è rimasto intrappolato con il proprio arto. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e hanno smontato parte del meccanismo per liberare il 48enne.

L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario e ne risulta il ricovero all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo.