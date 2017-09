Oratorio di Gurone, dopo la festa inizia il restyling

(Nell’immagine una bozza dell’opera)

Terminata la festa, è tempo per l’oratorio di Gurone di rifarsi il look. Partiranno tra pochi giorni i lavori di ristrutturazione e ricollocamento delle aree dell’oratorio San Lorenzo.

Questa la nota della parrocchia che spiega quali saranno i lavori:

Il nostro oratorio, costruito negli anni ’80, con l’aumento della popolazione si è rivelato insufficiente per quanto riguarda l’attività della catechesi. Alla commissione parrocchiale per gli affari economici e al consiglio pastorale (sia quelli attualmente in carica sia quelli precedenti). La soluzione più semplice ed economica è apparsa quella di predisporre due nuove aule e una sala più grande, oltre alle due già presenti, nel seminterrato, riservando tutto quello spazio alle attività formative e agli incontri dei gruppi.

Di conseguenza diventa necessario costruire un nuovo salone, adiacente alla struttura attuale, da utilizzare per le attività ricreative dell’oratorio. Si è pensato di riservare per questo lo spazio dell’attuale campo di basket, collocando nella struttura anche il bar (maggiormente accessibile rispetto all’attuale in quanto posizionato sullo stesso piano dei campi di gioco e senza barriere architettoniche), la cucina (aggiornata alla normativa attuale), altri servizi igienici.

Sfruttando la striscia di terra acquisita in questi anni e lo spazio lasciato libero dall’attuale struttura (che diventa superflua) è possibile anche risistemare il campo di calcio, di basket e i giochi per i bambini.

Al termine del Guroneinfesta inizieranno i lavori per la costruzione del salone, affidati alla Ditta Fontana di Varese, dopo regolare gara di appalto e confronti delle offerte e delle garanzie.

Si creerà ovviamente qualche disagio che affrontiamo volentieri in vista dell’obiettivo che riteniamo giusto, volendo offrire un ambiente sicuro e utilizzabile al massimo per tutte le attività della parrocchia.

Per quanto riguarda il catechismo dei ragazzi e gli incontri degli altri gruppi potremo usufruire normalmente dei nostri ambienti.

Per l’attività calcistica (allenamenti e tornei), invece, siamo ospitati dall’oratorio di Ligurno.

Ci sarà ovviamente qualche ristrettezza per quanto riguarda il parcheggio, sia all’inizio dei lavori, a motivo del cantiere, sia successivamente quando si procederà per i campi da gioco.

Stiamo cercando, con molta fatica, di far capire che il parcheggio antistante la chiesa (di proprietà della chiesa) è riservato agli “utenti” della chiesa e dell’oratorio e non può essere lasciato a disposizione delle esigenze dei privati, soprattutto di quanti abitano nel centro storico.