Oratorio Sacro Cuore, sette giorni di festa per 70 anni di storia

L’Oratorio Sacro Cuore (OSC) di Castellanza festeggia il 70esimo anniversario dalla fondazione con una settimana di festa: dal 4 al 13 settembre presso la struttura di Via Adua 2 saranno proposte iniziative per grandi e piccini. Giochi, attività sportive, serate in musica e di teatro, appuntamenti culturali animeranno il programma delle giornate, che avranno come filo conduttore la ripresa dei momenti più significativi della storia dell’OSC e la figura del suo fondatore, don Giovanni Tacchi. Particolare rilievo avranno i momenti di preghiera, che vedranno radunarsi i sacerdoti che nel corso di questi 70 anni di storia hanno conosciuto e vissuto l’OSC.

È il 1947 quando don Giovanni Tacchi, prete novello di Lonate Pozzolo, arriva in bicicletta a Castellanza e qui inizia il suo ministero, descritto da chi l’ha conosciuto come “non una scalata nell’ambito delle gerarchie ecclesiastiche, ma nel cuore della gente”. Sarà lui a individuare nella zona di Via Adua – allora una distesa di campi – la sede in cui fondare il nuovo oratorio e a radunare intorno a sé un folto gruppo di giovani, che guiderà all’incontro con la fede attraverso la preghiera, ma anche il gioco, la cultura, il confronto con situazioni difficili della realtà castellanzese.

Il programma della festa

Così prende il via una storia lunga 70 anni, che sarà festeggiata in OSC con un ricco programma di iniziative inaugurate da tornei sportivi organizzati da Union Oratori Castellanza, al via lunedì 4, e dall’ingresso dei ragazzi e delle ragazze della Fiaccola e dalla Santa Messa alla presenza dei sacerdoti ed ex coadiutori che hanno vissuto l’OSC, giovedì 7 alle ore 21.

Venerdì 8 alle ore 21 si terrà la partita di calcio “Vecchie glorie” che vedrà sfidarsi due squadre di adulti cresciuti fin dai primi calci in Oratorio classe dal ’75 al ’58

Il pomeriggio di sabato 9 sarà animato da tornei per tutti i gusti: beach soccer, scala 40, calcio balilla e tchoukball, in collaborazione con Asd Castellanza Tchoukball. Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile iscriversi mandando una mail a: oratoriosacrocuore@comunitapastoralecastellanza.it.La serata sarà in musica con l’esibizione di balli country, in collaborazione con “4 Step in Place”, alle ore 18.30, e si concluderà con un grande spettacolo organizzato dai ragazzi dell’oratorio, in scena alle ore 21.

Domenica 10 alle ore 10.30 si terrà la Santa Messa, che sarà occasione per la presentazione ufficiale del Consiglio degli Oratori; a seguire, sarà proposta la “Baby Race” per i bambini dagli 0 ai 6 anni che, accompagnati dai genitori, potranno partecipare a una corsa in gioco in bicicletta, a bordo di passeggini e in spalletta dei papà per i più forzuti. La giornata proseguirà con il pranzo comunitario e, a partire dalle ore 15, con un giocone per tutti e la preghiera di inaugurazione dell’anno oratoriano 2017/2018. Il pomeriggio vedrà inoltre le finali dei tornei sportivi e, alle ore 18.30, la V edizione della gara di macchinine a pedali alla quale è ancora possibile iscriversi mandando una mail a: oratoriosacrocuore@comunitapastoralecastellanza.it.

Ospite d’eccezione della serata sarà la “Urlo Band”, che animerà la serata con cover delle canzoni più famose degli ultimi anni, per il divertimento di giovani e meno giovani.

La festa proseguirà lunedì 11 con una risottata, la visione della raccolta di foto “Un anno in oratorio” e l’estrazione dei premi della lotteria 2017. Durante le giornate saranno attivi gonfiabili, per il divertimento dei più piccini, e la caratteristica “asta mesta”, per l’acquisto di oggetti adatti a tutti i gusti; sarà inoltre possibile visitare la mostra storica delle fiaccole e dei 70 anni di Oratorio.

Mercoledì 13 presso il Teatro di Via Dante si terrà la serata “La storia dei nostri oratori”.

