Orgoglio varesino ai mondiali. Cesarini è d’oro

(Foto Canottaggio.org – Mimmo Perna)

Giornata di finali a Sarasota (Florida, Usa) dove si stanno svolgendo i mondiali di canottaggio.

La gioia più bella per l’Italia arriva – anche – da Varese. Federica Cesarini della Canottieri Varese ha conquistato la medaglia d’oro con la sua barca, il 4 di coppia pesi leggeri. Con lei si mettono al collo la medaglia più preziosa Asja Maregotto, Paola Piazzolla e Giovanna Schettino.

Un’altra medaglia è arrivata dal due pesi leggeri Giuseppe Di Mare e Alfonso Scalzone, giunti secondi dietro solo l’Irlanda e battendo nella lotta per la seconda piazza il Brasile con un gran finale.

Non riescono ad andare a podio gli altri varesotti in gara. Andrea Micheletti arriva quarto nel quattro di coppia pesi leggeri rimanendo ai piedi del podio per meno di un secondo.

Riccardo Zoppini, timoniere del due, in barca con Jacopo Mancini e Vincenzo Abbagnale, arriva invece quinto.