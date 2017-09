Ospedale unico: la Regione approva l’accordo di programma

busto gallarate

Ospedale unico: la Regione approva l’avvio dell’accordo di programma. Dopo il parere positivo dei Comuni di Busto Arsizio e di Gallarate, è toccato alla giunta lombarda sottoscrivere l’impegno in vista della futura struttura che sorgerà nel quartiere di Beata Giuliana: « Lo scorso mese di maggio – ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – abbiamo stanziato 500.000 euro per l’avvio di uno studio di fattibilità, abbiamo ottenuto il consenso con atti formali da parte delle due amministrazioni locali, e nel prossimi mesi verrà sottoscritto l’Accordo di programma al fine di formalizzare gli impegni quindi il cronoprogramma, le fonti di finanziamento e il dimensionamento dell’ospedale».

Dopo l’atto odierno, il prossimo passo sarà la condivisione con le amministrazioni comunali delle funzioni sociali e urbanistiche da attribuire ad alcune aree: « Il nostro orientamento è quello di mantenere in una porzione di queste alcune funzioni sanitarie legate alla cronicità» ha detto Gallera.

Per la realizzazione dell’ospedale Busto-Gallarate occorreranno circa 500 milioni di euro: «Insieme con l’assessore al Bilancio Massimo Garavaglia stiamo ragionando sulla strada da intraprendere tra il project financing o l’accensione di un mutuo da parte di Regione Lombardia. Nei sei mesi che ci separano dalla sottoscrizione dell’Accordo stabiliremo quella migliore».

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale della Lega Nord, Giampiero Reguzzoni: « Esprimo piena soddisfazione per l’operato della Giunta Maroni che oggi ha approvato la bozza d’accordo tra i due Comuni, Regione Lombardia e le due ASST per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero unico afferente a Busto Arsizio e a Gallarate. Si tratta di un percorso nato per volontà della Lega Nord locale che già nel 2006 nel proprio programma amministrativo introduceva la proposta di creare un unico presidio ospedaliero, moderno, efficiente e che rispondesse alle necessità dei propri cittadini e del territorio».