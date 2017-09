Osservatorio mpi: in dieci anni perse 20mila imprese artigiane

foto varie di cicloturismo e mostre ciclistiche

Negli ultimi dieci anni la Lombardia ha perso 20mila imprese artigiane. Al contempo è cresciuta la quota degli autonomi artigiani over 55 (+15,4%), a fronte di un calo significativo degli under 35 (-45,4%). La fotografia scattata dal settimo rapporto (“Dal tramonto all’alba: Com’è cambiato l’artigianato lombardo, dopo una notte lunga 10 anni”) dell’Osservatorio lombardo delle mpi (micro e piccole imprese) di Confartigianato Lombardia rivela tuttavia un sistema più strutturato e più qualificato. Crescono infatti le srl che passano dal 2,3% al 5,6%, e tra gli under 40 il titolo di studio degli imprenditori è mediamente sempre più elevato e più internazionalizzato.

Cresce il Made in Lombardia all’estero nei settori a maggior concentrazione di mpi, e lo fa più della media del manifatturiero lombardo: +26,6% contro il +20%, e si estende il raggio di azione, con un incremento del 50,8% delle esportazioni dirette verso i Paesi extra UE28.

TRE IMPRENDITORI SU QUATTRO INVESTONO O INVESTIRANNO. DIGITALE AL TOP

La recessione ha mietuto molte vittime tra i piccoli imprenditori, ma i segnali di ripresa ci sono perché il 67,7% degli artigiani lombardi prevede di effettuare investimenti nel prossimo biennio, e di questi quasi 7 su 10 hanno in programma almeno un investimento in tecnologie digitali.