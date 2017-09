Otto giovani violoncellisti in concerto

Foto varie

L’Amministrazione Comunale di Solbiate Arno ha organizzato per venerdì 8 settembre alle ore 21, nell’antico e affascinante cortile di Casa Merlotti, in via Agnelli 1, il Concerto di Musica Classica del “Cello fascination ensamble”.

L’Ensemble di violoncelli “Cello Fascination” si è costituito nel 2013 in occasione della “X Rassegna Musicale delle Groane”, ottenendo il primo premio, ed è formato da otto giovani violoncellisti, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, uniti dalla passione per la musica ed in particolare per il violoncello: Elisabetta Colombo, Veronica Belloli, Giulia Gallazzi, Federico Orsini, Fabio Rossi, Martina Iacometti, Monica Castoldi e Matilde Colombo.

Il gruppo propone programmi musicali accattivanti attraverso i quali promuove la conoscenza del violoncello, strumento bellissimo ma ancora poco diffuso a livello popolare.

L’Ensemble è diretto e coordinato dal Christine Cullen, violoncellista di origine londinese, molta attiva nel campo dell’insegnamento e dell’esecuzione, docente in varie scuole della provincia di Milano e che vanta al suo attivo collaborazioni con i Cameristi del Teatro alla Scala di Milano.

Il repertorio del gruppo include, oltre ai grandi autori classici, musiche della tradizione celtica e del repertorio moderno.

L’ingresso è libero.