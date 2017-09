Otto nuovi volontari preparati per la SOS Valbossa

apparecchi laser operazione sala operatori

La S.O.S. Valbossa di Azzate si potenzia con otto nuovi volontari.

I neo ammessi verranno inseriti nel gruppo che vede già 100 elementi. Gli ultimi arrivati hanno sostenuto un corso di 120 ore e superato brillantemente l’esame finale per Soccorritore Esecutore 118. Ora, li attende un periodo di tirocinio in ambulanza per diventare ufficialmente volontari della S.O.S. Valbossa di Azzate, attivi H 24 per 365 giorni l’anno.

Oltre 2.500 l’anno sono gli interventi effettuati in convenzione con AREU 118 Emergenza/Urgenza H24 con 2 ambulanze A+ di soccorso avanzato.

A questi si aggiungono circa 2.000 servizi di Trasporto Sanitario di pazienti con mobilità ridotta: dimissioni, trasferimenti, visite specialistiche, ecc.; con 2 ambulanze attrezzate per pazienti barellati; un automezzo speciale, attrezzato con sollevatore idraulico per disabili in carrozzina e un’autovettura.

Ma l’attività di S.O.S. della Valbossa si svolge anche nell’informazione alla popolazione con corsi di Primo Soccorso e utilizzo del defibrillatore DAE, con il progetto Canguro (manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica) e 118 Bimbi (riservato alle scuole elementari), nell’assistenza a manifestazioni sportive, culturali, religiose, ecc.

La grande forza del S.O.S. DELLA VALBOSSA è data inoltre dalle centinaia di persone che, sin dalla fondazione, hanno sottoscritto una tessera rendendo possibile la sopravvivenza e la crescita della nostra Associazione.

S.O.S. VALBOSSA, per festeggiare il ventennale di attività, propone ai nuovi soci per l’anno 2018, che aderiranno nel 2017, la fruibilità gratuita di questi servizi 30 giorni dopo la data di iscrizione.

La tessera costa solo 25 Euro, e assicura al titolare e/o ai suoi familiari, definiti al momento dell’iscrizione, la possibilità di usufruire, complessivamente, di 2 trasporti gratuiti, comprensivi di 50 km di percorrenza. La nuova tessera può essere sottoscritta presso la nostra sede di Azzate, via Colli 30.