Ottobre, il mese della musica in Collegiata

L\'alba della Collegiata

Prende il via sabato sera a Castiglione Olona una rassegna che accompagnerà gli appassionati di musica lungo un interessante percorso.

Sabato 30 settembre alle 21, gli insegnanti dell’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora”, proporranno il concerto inaugurale del nuovo anno accademico nella Nuova Scolastica. Una serata di grande qualità, in cui i Maestri dell’Accademia proporranno un repertorio che spazia dalla musica antica a quella contemporanea. Sarà inoltre l’occasione per la consegna del “Premio allo Studio” che viene assegnato ogni anno vengono agli allievi più meritevoli.

Sabato 7 ottobre, in occasione della Festa patronale, alle ore 21 il Coro “Santa Cecilia” e l’orchestra “Masolino ensemble”, diretti dal M.° Matteo Madella, eseguiranno musiche di Mozart, Mascagni, Verdi e Haydn, nella splendida cornice della Collegiata.

In particolare verrà proposta la celeberrima “Nelson Mass” di Haydn, definita dal biografo stesso “la sua più grande composizione”. Da un organico orchestrale ridotto, anche grazie alla presenza dell’organo, con note vertiginose dei cantori e solisti virtuosi, il compositore austriaco ha creato il suono stupefacente che rende quest’opera così caratteristica.

Sabato 14 ottobre, sempre alle 21, il Coro “Cantemus Domino” di Varese, diretto dal M.° Luigi Bonomi, proporrà un concerto di musiche antiche e contemporanee tutte ispirate dalla figura della Vergine: al termine della settimana di festeggiamenti per la patrona, sarà proposto un itinerario che “leggerà” gli affreschi di Masolino attraverso pagine della musica più celebre. Appuntamento in Collegiata, dunque, per ascoltare Bach, Beethoven, Mozart, Gounod, Arcadelt, Perosi. Autori immortali che accompagneranno il pubblico alla scoperta della bellezza dei volti, dell’intimità dei sentimenti che la mano e il genio del pittore toscano hanno impresso nelle vele dell’abside.

“Le arti danzano insieme – dice il direttore del Museo della Collegiata, Dario Poretti -Dopo la stagione teatrale del maggio scorso, il complesso monumentale ospita tre appuntamenti di alta qualità musicale. Sono sempre nuovi i motivi che portano il nostro pubblico a tornare in Collegiata: infatti l’impegno non è solo quello di condurre sempre più turisti a Castiglione, ma anche di restituire il Museo ai nostri concittadini e di far sì che i nostri visitatori ritornino”.