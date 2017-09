Palazzo Pirelli aperto domenica per la Festa dei Nonni

Foto varie

Domenica 1 ottobre ritorna a Palazzo Pirelli la Festa dei Nonni. La manifestazione prevede un ricco cartellone di appuntamenti che coinvolgeranno nonni e nipoti a partire dalle ore 11 fino alle 20. Tra questi la scalata del grattacielo da parte dei Ragni di Lecco (con tre esibizioni: 14.30, 16.30 e 18.15) ma anche animazioni musicali, teatro delle marionette, trucca-bimbi, acrobazie, magie, laboratori floreali e un delizioso carretto di dolciumi.

L’iniziativa “Coi nonni al Pirellone”, promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, vuole celebrare in questo modo la giornata dedicata agli Angeli custodi, che secondo la tradizione cade il 2 ottobre. Un’occasione per sottolineare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale.

Durante l’apertura si potranno visitare il Belvedere (31° piano), la mostra dei lavori e delle geniali idee di Marius Stroppa, noto anche come il “Leonardo” di Pandino, e l’esposizione fotografica di Mario Bobba, “Cities Underground”, con una selezione degli scatti con cui il fotografo ha immortalato istanti e volti attraversando le metropolitane di 22 città in tre diversi Continenti. Momenti di svago e cultura, ma la Festa prevede anche un “angolo di golosità”: alle 15 infatti è previsto l’arrivo del carretto di dolciumi con relativa distribuzione di dolci. Non mancherà l’attenzione anche per i cani, i migliori amici dei bambini: durante il giorno infatti a Palazzo Pirelli sarà presente un istruttore di unità cinofila che insegnerà come compoprtarsi con gli amici a quattro zampe.

Durante la scalata delle 16.30, i Ragni di Lecco saliranno fino alla cima del Pirellone (nella foto) – al 32esimo piano – per portare un omaggio floreale alla Madonnina: sarà presente il Console di Olanda, Paese da cui provengono i fiori che saranno utilizzati per l’esibizione e per i laboratori didattici. E assisterà allo spettacolo anche il Console del Portogallo. Previste riprese video tramite drone e la diretta streaming su Facebook.

Nella passata edizione la giornata aveva registrato oltre 4mila presenze.