Palestra aperta per l’open day dello sport

Torna per il secondo anno consecutivo l’Open Day dello Sport a Brebbia, Domenica 10 Settembre dalle ore 10 alle ore 18 presso la Palestra delle Scuole Medie “Don Guido Macchi”.

Dopo un anno ricco di appuntamenti sportivi sul territorio e dopo il rilancio delle attività sportive che hanno portato a numerosi risultati anche a livello nazionale degli atleti delle società locali, si aprono nuovamente i battenti della palestra di Brebbia per l’anno sportivo 2017/2018.

Un Open Day, dedicato alle Associazioni sportive che svolgeranno la propria attività in palestra, diviso in fasce orarie per permettere ad ogni realtà di potersi esibire e promuovere la propria disciplina: Judo, Zumba, Mini Basket, Kick-Boxing oltre a nuovi corsi di prevenzione agli infortuni e di allenamento funzionale.

Una giornata, che vede il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, della Fondazione Terzoli e delle Associazioni sportive, aperta a tutti: bambini, ragazzi e famiglie. Oltre a potere effettuare delle prove gratuite ed ottenere tutte le necessarie informazioni delle attività proposte, si potrà anche mangiare allo stand gastronomico operante all’ingresso della scuola.

“Orgoglioso di quanto si sta raccogliendo dopo solo un anno dal rilancio delle attività sportive e della collaborazione con le Associazioni – dice il Sindaco, Alessandro Magni – che effettuano i loro allenamenti in quella che abbiamo definito la “casa dello Sport”, ovvero la Palestra delle nostre scuole medie.

Per troppi anni era rimasta chiusa ed era nostro dovere offrire alle Associazioni il nostro supporto: crediamo fermamente nello sport come valore per l’educazione e l’aggregazione dei nostri ragazzi, è un vantaggio per le famiglie di Brebbia poter far svolgere ai propri figli un’attività sportiva nel proprio territorio oltre ad essere un’attrattiva per i paesi limitrofi”.

“E’ bello poter guardare questo mix di giovani e meno giovani frequentare durante l’anno la palestra delle Scuole – aggiunge l’Assessore allo Sport, Gaspare Ancona. Vedere le persone residenti e non residenti accogliere la nostra offerta sportiva ed educativa è significativo e confortante per questa Amministrazione.”

“Cercheremo di dare sempre più proposte e sempre maggior attenzione e preparazione ai nostri ragazzi, aggiunge Francesco Roncari – Consigliere Comunale e giocatore della Nazionale di Basket in carrozzina – La prima sfida l’abbiamo vinta un anno fa rilanciando lo Sport a Brebbia e le soddisfazioni e i frutti sono sotto gli occhi di tutti”.

“Il ringraziamento – conclude il Sindaco – va a tutte le persone che si impegnano e dedicano con passione il loro tempo per mantenere vivo lo sport. E un pensiero ai più giovani: vivete la vostra esperienza sportiva con lealtà e come momento di svago… perché nella vita come nello sport, solo se hai dato tutto, potrai dire di aver ottenuto il miglior risultato possibile”.