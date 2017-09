Palio dei Rioni: se ne parla venerdì sera a Villa Aliverti

Vedano Olona - San Maurizio 2017

La proposta di organizzare il Palio dei Rioni sta suscitando molta curiosità tra i cittadini vedanesi.

Per rispondere alle domande e confrontarsi con quanti sono interessati , il Comitato dei Rioni organizza per venerdì 29 settembre, alle 21 in Villa Aliverti, un incontro pubblico durante il quale saranno illustrate le idee e le iniziative cui si sta lavorando da alcuni mesi.

Durante la serata sarà possibile, per chi lo desidera, lasciare il proprio nominativo e ricevere l‘adesivo e il portachiavi con i colori e il nome del proprio rione.