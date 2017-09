Palla ovale e solidarietà, Malpensa Rugby sfida la Nazionale Sordi

Un pomeriggio di rugby per sostenere le persone non udenti. Con una raccolta fondi, ma anche attraverso il gioco: percé sabato 23 settembre, allo stadio delle Azalee di Gallarate, scenderà in campo anche la Nazionale Rugby Sordi, formazione molto particolare che sfiderà due squadre lombarde.

Il triangolare è organizzato dall’attivissimo club Malpensa Rugby (da un lustro di base a Gallarate, dopo anni a Busto). La squadra locale sfiderà appunto gli ospiti del Rugby Como e della Nazionale Rugby Sordi.

L’evento – un bel pomeriggio di festa, come sanno fare i rugbisti – serve anche per promuovere l’attività di Aguav sul territorio varesino. Aguav è la fondazione audiologica che si occupa di affiancare, assistere e sostenere le persone con sordità che si approcciano all’ospedale di Varese, polo d’eccellenza per le patologie della sordità. In occasione del triangolare è stata messa all’asta su Ebay una maglia della nazionale con gli autografi della nostra nazionale rugby per raccogliere fondi pro Aguav e durante la giornata dell’evento la birra venduta sarà aumentata di 0,5 euro, che andranno a sostenere le offerte.

Alla manifestazione, che si svolgerà con il patrocinio del comune di Gallarate, parteciperà anche il motoclub Cascinetta, con cui Malpensa Rugby sta collaborando su alcuni eventi nella città di Gallarate.

Sponsor della manifestazione sarà Rubgirra, che farà gustare a giocatori, spettatori e famiglie le proprie birre artigianali. Perché, come si sa, la birra è un ingrediente fondamentale del clima d’amicizia del rugby.

Appuntamento dalle 15 allo Stadio Azzurri d’Italia, quartiere azalee, Gallarate.