Pallacanestro Varese, nuova maglia in “stile Olympiakos”

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Una “story” su Instagram del giocatore nigeriano Stan Okoye – non sappiamo quanto voluto e autorizzato – ha svelato la nuova maglia da gioco della Pallacanestro Varese che fino a oggi era rimasta “top secret” in vista dell’esordio di domani (domenica 1 ottobre) nel match interno contro l’Umana Venezia.

La novità stilistica è piuttosto clamorosa: la maglia, realizzata da Spalding, è infatti a strisce verticali, cosa rara nel mondo del basket e – se non andiamo errati – inedita per quanto riguarda il club dieci volte campione d’Italia. La divisa infatti ricorda quella dell’Olympiakos Pireo, una delle grandi d’Europa, a sua volta biancorossa. In Italia una maglia molto simile fu utilizzata da Teramo qualche anno fa.

Sul davanti campeggiano la scritta degli sponsor Openjobmetis e Cimberio (la società è alla ricerca di altri abbinamenti dopo l’addio di un partner storico e importante come Teva), il numero è posizionato sulla parte destra, sopra al nome dello sponsor tecnico. Al centro troviamo lo stemma sociale e all’altezza del cuore il logo della Legabasket e la Stella dei dieci scudetti, di colore giallo.

Il retro ha le strisce solo accennate nella parte alta, ed è soprattutto di colore bianco. Il rosso è mantenuto per le scritte: nome del giocatore, numero e, in basso il marchio dell’abbinamento principale.

