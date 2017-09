Pappagallo scappa dalla finestra, lo recuperato dai Vigili del Fuoco

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Laveno Mombello per recuperare un pappagallo che nella giornata di ieri, martedì 26 settembre, è scappato dalla finestra che i proprietari avevano lasciato aperta.

Abituato a muoversi liberamente per casa, ieri ha deciso di avventurarsi anche all’esterno ma nel giro di breve ha dovuto arrendersi; il piccolo di Ara si é fermato su un albero ed è stato recuperato dai Vigili del Fuoco stanco e disorientato.

L’animale ha tre mesi, pesa due chili ed è lungo oltre 50 cm ed è stato restituito ai suoi padroni. Per recuperare l’animale, in via Verdi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la scala mobile.