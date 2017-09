Parcheggi blu, da giovedì si comincia

Strisce blu e parcheggi per i pendolari

Il Piano “Varese Si Muove” verrà attivato giovedì 7 settembre: è di queste ore la notizia diramata dal comune di Varese.

C’è quindi ancora qualche giorno di tempo per chi non ha ancora fatto il permesso residenti o sottoscritto uno degli abbonamenti pendolari, utenti frequenti o il pass riservato alle donne in gravidanza e neo mamme che consentono un più agile parcheggio sulle strisce blu appena previste dal piano della sosta.

«Molte persone sono rientrate da poco dalle vacanze e abbiamo voluto lasciare ancora qualche giorno di tempo ai varesini per potersi informare sui cambiamenti e per, chi lo volesse, dotarsi di uno dei pass o abbonamenti a disposizione – ha spiegato Andrea Civati, assessore alla Mobilità – Il piano quindi entrerà in funzione da giovedì prossimo e da qul giorno verranno applicate tutte le novità previste da Varese Si Muove».

Lo sportello di Varese si Muove è stato aperto il 21 agosto 2017 e sono già circa un migliaio le persone che si sono rivolte per avere informazioni e hanno sottoscritto una delle opportunità previste. «I numeri crescenti dei rilasci di permessi e abbonamenti in particolare dopo il rientro dalle vacanze – ha sottolineato Civati – indica che i varesini stanno gradualmente prendendo dimestichezza con le novità e stanno adottando una delle tante opportunità o agevolazioni previste».

COSA SUCCEDE GIOVEDI’

Giovedì 7 verranno attivate le novità delle 4 aree in cui è stata divisa la sosta a Varese: area rossa, azzurra, blu e verde con le differenti tariffe per parcheggiare. Saranno attivi anche i parcheggi di interscambio Park & Bus annunciati in cui si potrà parcheggiare gratuitamente e al costo di 10 centesimi viaggiare in autobus con un biglietto di andata e ritorno.

«I Park & Bus sono una vera novità per la città – ha proseguito l’assessore alla mobilità – una delle prime sperimentazioni in Italia in cui l’amministrazione fa un investimento così importante per promuovere il trasporto pubblico e la mobilità integrata. Un intervento che farà bene all’ambiente e alla qualità dell’aria soprattutto in vista dell’inverno quando i livelli di smog tenderanno ad aumentare anche a causa degli scarichi delle auto».

In diverse aree della città previste dal Piano si potrà inoltre parcheggiare con gli abbonamenti Pendolari e Utenti Frequenti. Le auto ibride o elettriche potranno sostare gratuitamente sugli stalli blu. «Quando si mette in atto un cambiamento così radicale in materia di mobilità è normale che ci voglia un po’ di tempo per abituarsi e apprezzare poi i vantaggi che la città avrà in materia ad esempio di qualità della vita, di riduzione del traffico, di risparmio di tempo per la ricerca di parcheggio – spiega il sindaco Davide Galimberti -. In particolare quando si devono fare, oggi, provvedimenti che si sarebbero dovuti fare già in passato e si deve recuperare il terreno perso nei confronti di tante altre città che questi cambiamenti li hanno applicati già da diverso tempo. Varese si Muove non è un provvedimento per fare cassa ma al contrario, come sicuramente succederà, il grande successo del Park & Bus porterà l’amministrazione a destinare un’ingente quantità di risorse per questo servizio che migliorerà la qualità dell’ambiente della Città Giardino. La nostra volontà è quella di avere una città più moderna, sostenibile e vicina alle città europee. Una città che incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico e integra i diversi sistemi di trasporto su ferro e su gomma. Una Varese che migliora la propria qualità dell’aria grazie alle agevolazioni per le automobili meno inquinanti come le ibride o le elettriche. Nei prossimi mesi inoltre potenzieremo il trasporto pubblico per renderlo ancora più efficiente e a misura di cittadino in modo che possa diventare una vera alternativa all’automobile».

