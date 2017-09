Parcheggio selvaggio davanti al campo sportivo: “È pericoloso”

album dove si raccolgono foto di Ternate o eventi avvenuti a Ternate

Il parcheggio a 100 metri è quasi vuoto ma, in compenso, la strada che costeggia il campo sportivo è piena di auto parcheggiate, in entrambi i sensi di marcia. Pare che, davanti a questa cattiva abitudine, anche gli agenti della Polizia Locale di ternate debbano alzare le braccia e arrendersi.

Un nostro lettore, però, non si dà per vinto e dopo ripetute segnalazioni senza conseguenze (dice, ndr) ha deciso di scrivere a Varesenews per fare presente la situazione che mette a rischio anche la sicurezza di chi si trova a transitare in quella via.