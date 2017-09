Parmalat dona 3 defibrillatori alla Fondazione Piatti di Varese

Vedano Olona - Nuovi defibrillatori

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, Parmalat – azienda leader nel settore del latte in Italia – ha donato tre defibrillatori destinati ai due centri di Fondazione Renato Piatti onlus (www.fondazionepiatti.it) della provincia di Varese: Centro Diurno di Bregazzana e la Comunità terapeutica di Fogliaro.

Questa donazione rientra nel più ampio progetto “SALVACUORE”, ideato da Fondazione Piatti, onlus costituita nel 1999 e che si prende cura di persone con disabilità intellettiva e relazionale di tutte le età.

In questa giornata dedicata alla salute del cuore, Parmalat ribadisce l’importanza della ricerca e delle corrette abitudini alimentari. In questa direzione si inserisce anche il progetto CUORIAMOCI –Piccoli gesti per la salute del cuore: una campagna promossa da Fondazione Italiana per il Cuore in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione e con il supporto non condizionato di Parmalat. CUORIAMOCI ha l’obiettivo di aiutare a prevenire le malattie cardio- vascolari suggerendo piccoli gesti quotidiani, come una corretta alimentazione che comprenda anche gli acidi grassi Omega 3 EPA e DHA, che, nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, aiutano la normale funzione cardiaca.

Parmalat e Fondazione Piatti collaborano insieme dal 2013, sia per progetti speciali, sia mediante donazioni periodiche di prodotti destinati agli ospiti delle 17 strutture della Fondazione. In questi anni il sodalizio tra l’azienda di Collecchio e Fondazione Piatti si è sviluppato attraverso progetti come “Il Giardino delle emozioni”, dedicato alla realizzazione di spazi verdi specificamente attrezzati per lo sviluppo sensoriale, e donando prodotti con l’intento di fornire una colazione sana ed equilibrata agli ospiti e allo stesso tempo aiutandoli a sviluppare “autonomamente” la conoscenza dei propri sensi.

Il biennio 2015-2016 ha visto Parmalat e Fondazione Piatti impegnate in “Tutti in cucina”, progetto attraverso il quale Parmalat ha donato i fondi necessari alla realizzazione di una cucina che rappresentasse per i ragazzi coinvolti un centro educativo in cui intraprendere un percorso speciale con il fine di rendersi autonomi nel mangiare e nel cucinare.

Parmalat si conferma attenta alle comunità presenti sul territorio in cui opera sostenendo progetti di rilevanza sociale e promuovendo uno stile di vita sano e una corretta alimentazione.