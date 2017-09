“Passione Biancorossa” in trasferta a Inveruno

Varese - Pro Sesto 4-3

La prima vittoria stagionale in campionato ha permesso al Varese di Iacolino di lasciare le ultime posizioni della classifica e di iniziare la rincorsa alle “lepri” del campionato, Caronnese e Gozzano, ancora a punteggio pieno.

Domenica prossima, 24 settembre, Ferri e compagni torneranno in trasferta per affrontare l’Inveruno, squadra altomilanese reduce da un bel pareggio a Chieri e attualmente a quota 8 punti in classifica.

Accanto al Varese ci saranno, come di consueto, i tifosi del Club Passione Biancorossa che organizzano la trasferta in pullman per la partita in programma a partire dalle ore 15. Il ritrovo per i supporters è fissato per le 13 sul piazzale dello stadio “Franco Ossola”; la quota di partecipazione è di 15 euro per i soci e 20 per i non soci, mentre il biglietto andrà acquistato direttamente al botteghino di Inveruno. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ad Antonella (338-2584390) e a Isacco (348-3584201) entro il prossimo venerdì 22 settembre.

Il Club Passione Biancorossa intanto ricorda che è stata fissata la prossima assemblea generale: l’appuntamento è per giovedì 5 ottobre nella sala stampa dello stadio di Masnago.