Pasta: bene le riconferme degli abbonamenti. Sold out per i Legnanesi

Pasta: bene le ricoferme degli abbonamenti. Sold out per i Legnanesi

La direzione del teatro Giuditta Pasta traccia un bilancio positivo della riconferma dei vecchi abbonamenti. Senza svelare ancora i dati dalla fondazione che gestisce la sala di via Primo Maggio annunciano la conclusione della prima fase di vendita: “Al momento siamo molto soddisfatti, poiché il trend delle riconferme è stato superiore a quello delle ultime stagioni e soprattutto riceviamo quotidianamente chiamate e mail di richiesta acquisto per i primi spettacoli dell’anno (Ale&Franz, lo show di Lopez e Solenghi, Gioele Dix)”.

In realtà al momento i biglietti non sono ancora in vendita, lo saranno dal 4 ottobre mentre da dopodomani mercoledì 20 settembre partirà la vendita dei nuovi abbonamenti.

Nel frattempo nel weekend apriranno ufficialmente la stagione i Legnanesi che come tradizione hanno fatto registrare il tutto esaurito per ogni replica (venerdì 22 e sabato 23 alle 21 e domenica 24 alle 15,30). Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi porteranno in scena “Viaggiando con noi” in cui la celeberrima famiglia Colombo attraversa l’oceano su una nave da crociera per raggiungere in Brasile Josè Amarildo Santos Do Nascimiento (detto Gegè), un bambino che hanno adottato a distanza.

Un trio collaudatissimo, quello composto da Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia) e Luigi Campisi (Giovanni), che con talento e una capacità unica di tenere gli spettatori incollati alle poltrone, regalano risate senza sosta portando in scena quelle che ormai sono vere e proprie “maschere”.