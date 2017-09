Patrini rimaneggiati ma vincenti

I Patrini volano in finale di Coppa Italia

Si è giocato domenica 17 settembre il Girone milanese di qualificazione alla Coppa Italia 2017 del Baseball per Ciechi, rinviato a causa delle condizioni avverse di domenica 10.

Sul diamante del Gurian Field di Malnate è dunque ripartita la stagione dei Patrini con la doppia sfida alle squadre milanesi dei Lampi e dei Thunder’s 5.

I Patrini, presentatisi sul campo già in formazione rimaneggiata e con soli sei giocatori non vedenti (Capitan Virgili, Burgio, Bossetti, Casale, Case e il rientrante Okpara) a causa di alcuni infortuni dei propri giocatori titolari, hanno conquistato la vittoria in entrambe le partite con grande caparbietà e carattere sostenuti dal solito grande Casale e da Okpara.

Questo nonostante gli infortuni di Burgio che riesce comunque a finire le due partite e Bossetti che purtroppo deve essere sostituito con l’unico cambio a disposizione di coach Chiesa. A completare la formazione varesina gli assistenti.

Gli incontri disputatisi sulla distanza dei 5 inning hanno avuto i seguenti risultati:

LAMPI Vs THUNDER’S 5 10 – 2

I PATRINI Vs LAMPI MILANO 4 -1

THUNDER’S 5 Vs I PATRINI 0 – 3

In virtù di questi risultati i Patrini si sono qualificati alle semifinali di Coppa Italia che si disputeranno domenica 24 settembre al mattino, mentre al pomeriggio si disputerà la finale.

Le altre qualificate sono il CUS Brescia Blufire, vincente domenica scorsa contro i Bologna White Soxs (risultati alla fine dei 3 gironi la migliore seconda e quindi qualificata a sua volta), gli Staranzano DUCK e la Fiorentina BXC che elimina a sorpresa sul campo dell’Acquacetosa i detentori della Coppa Italia nonché recenti finalisti proprio contro i Patrini in Campionato.

Il quadro delle semifinali che si disputeranno sul Campo Leoni di Bologna Casteldebole sulla distanza dei 7 inning è dunque il seguente:

1° partita PATRINI MALNATE vs BOLOGNA WHITE SOXS

2° partita CUS BRESCIA BLUFIRE vs FIORENTINA BXC

Le vincenti delle due partite nel pomeriggio disputeranno la finale che si giocherà sulla distanza dei 9 inning.