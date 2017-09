“Pedala coi Minchioni”, supereroi in bici nei boschi della Valceresio

Foto di Cairate e Bolladello

«Il ritrovo è fissato, il dress code a tema Supereroi anche, il welcome kit sponsorizzato da FSA c’è, il giro in mountain bike è deciso, il numero massimo di iscritti anche, i gadget e i premi per la lotteria dei minchioni stanno arrivando… mancate solo voi!». Così l’Asd Emissioni Zero di Cairate invita alla edizione 2017 della “Pedala coi minchioni”, che quest’anno fa tappa in Valceresio.

«Inoltre quest’anno grazie alla “tabella” in regalo per la vostra mountain bike, avrete uno strumento in più per testimoniare:”anch’io ho pedalato coi minchioni”. Eh sì gente, perché una volta passato l’evento, potrete usarla sulle vostre biciclette come parafango [o fender o mud guard che dir si voglia, nda]. Il nostro staff non ha avuto alcun dubbio sul dress code di quest’anno: i trail scelti per questa edizione della Pedala coi Minchioni impongono il tema SuperEroi. La crew di trail builders del Valceresio Bike sta facendo un grande lavoro sui sentieri locali. Dei veri SuperEroi questi ragazzi (e ragazze) che puntualmente ogni sabato si ritrovano per pulire, manutenzionare, tracciare e creare sentieri in un contesto paradisiaco».

Le iscrizioni alla Pedala coi Minchioni 2017 chiuderanno venerdì 13 ottobre, e quest’anno la Pedala coi Minchioni sarà a numero chiuso: solo i primi 100 bikers più veloci ad iscriversi potranno partecipare. I minori di 18 anni potranno iscriversi all’evento compilando il modulo con il proprio nome e allegando la copia/foto di un documento del genitore. I minori già ad ASD Emissioni Zero e Valceresio Bike sono esentati da questa procedura, dato che i genitori hanno già espresso il loro “benestare” al momento dell’iscrizione all’ASD stessa.

Attenzione: tutti i minori di 16 anni (non tesserati con le ASD organizzatrici) non potranno iscriversi all’evento… sorry guys!

La Pedala coi Minchioni 2017 in pillole:

Dress code, SuperEroi

Quando, 15 ottobre 2017

Costo iscrizione, 10 €uro (da versarsi in loco il giorno del raduno al momento del ritiro del welcome kit)

Numero massimo partecipanti, 100

Ritrovo, ore 08.30 presso Agriturismo Cascina Paradiso a Cuasso al Monte (VA)

Partenza, ore 09.30

Durata escursione, 2 ore e mezza circa

Lunghezza percorso, 14 km

Dislivello complessivo, 700 mt circa

Casco, obbligatorio

Protezioni, consigliate

La Pedala coi Minchioni 2017 è organizzata in collaborazione con: FSA (Full Speed Ahead), Valceresio Bike e non solo, Scott Sports Italia, Rock & Road Bike Paderno Dugnano, Sbranz Bike Somma Lombardo, Multisport Assicurazione per lo Sport, AP – La Pizza Speciale Castellanza, Giulianini Caffè di Davide Giulianini.

Qui per iscriversi.

Per maggiori informazioni: