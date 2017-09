Per il Jazz quest’anno Gallarate punta sull’alleanza con Busto e Castellanza

Da una parte c’è la conferma di un format collaudato (per la classica) e dall’altra la scelta di intraprendere un nuovo percorso (per il jazz), puntando sulla collaborazione tra Comuni per aumentare il livello della proposta. È la musica a creare un legame tra “Gallarate Classic” ed “Eventi in Jazz”, le due rassegne sulle quali l’amministrazione comunale ha deciso di continuare a puntare.

L’assessore alla Cultura, Isabella Peroni, spiega le scelte che hanno portato alla promozione di queste due rassegne. «Per quanto riguarda gli appuntamenti con i concerti “classici”, il Comune si avvale della collaborazione dell’associazione Musica al Sacro Cuore. L’alta qualità delle proposte e la risposta del pubblico avuta anche lo scorso anno, sono per noi un’importante garanzia. Il programma è davvero ricco e si sviluppa a cavallo tra il 2017 e il 2018. Sarà come al solito il Teatro del Popolo ad accogliere le esibizioni, con l’eccezione del concerto-evento che, come sempre, si terrà nel mese di maggio al Condominio. La formula che combina le performance di autentici big del settore a quelle delle giovani promesse è vincente. Il Premio Città di Gallarate è ormai un’importante vetrina per i ragazzi a quali viene offerta la possibilità di mettersi in mostra».

Ma la vera novità di quest’anno è rappresentata dall’ingresso di Gallarate nel circuito di “Eventi in Jazz”, manifestazione promossa e organizzata dai Comuni di Busto Arsizio e Castellanza. Dopo che nel 2016 il Jazz Festival sotto tono aveva causato più di una polemica, ora si pone l’accento sul lavoro in rete. «Mettere in campo le risorse e le strutture di tre amministrazioni comunali, ha come scopo il coinvolgimento di un’ampia platea di pubblico, offrendo un calendario di eventi variegato e di alto livello. Il tutto a ingresso gratuito».

Due le date gallaratesi, il 27 e il 28 ottobre, ospitate al Condominio. Un’accoppiata di concerti con interpreti di fama internazionale. Apriranno venerdì 27 Franco Ambrosetti e Danilo Rea, autentici fuoriclasse dei loro singoli strumenti (tromba e pianoforte). Il giorno dopo sullo stesso palco salirà Flavio Boltro, considerato tra i migliori trombettisti al mondo, con il quartetto “Jazz Inc.” II loro tributo a Miles Davis sarà infatti una rivisitazione in chiave contemporanea del repertorio del “Principe delle tenebre”.

«Lavorare in sinergia con altri enti locali – conclude Peroni – significa fare rete e non disperdere risorse. Il risultato è un programma lungo un mese con esibizioni di livello molto alto, senza fare pagare nulla a chi assisterà».